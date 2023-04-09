Глава МИД Северной Македонии посетит Грузию с официальным визитом

Журналисты узнали новые подробности утечки секретных документов Пентагона и ЦРУ, касающихся обороноспособности Украины и России. Документы также демонстрируют масштаб слежки американских спецслужб за обеими странами. Утечку анализируют американские газеты The New York Times и Washington Post.

Из документов, в частности, следует, что в начале февраля представители ЧВК «Вагнер» проводили переговоры с Турцией по поводу закупки оружия для боевых действий в Украине и Мали. Неизвестно, пришли ли стороны к соглашению. Тем не менее, если Турция, являясь членом НАТО, ведет за спиной альянса переговоры о поставках оружия российскому вооруженному формированию, это может стать большим ударом по ее репутации, отмечает Washington Post.

Также в документах рассматривается позиция Китая по отношению к войне в Украине. В отчете ЦРУ утверждается, что Пекин может делать ставку на украинские диверсии на территории России, чтобы признать НАТО агрессором и увеличить свою поддержку России. Пока США и страны Евросоюза не имеют данных о поставках летального оружия Китаем Кремлю, но в случае, если Украина с использованием вооружения НАТО начнет диверсии в глубине России, Пекин может начать такие поставки, - указано в отчетах разведки.

Также в публичный доступ попали документы, касающиеся ядерной программы Ирана и ракетных испытаний Северной Кореи.

Источник утечки пока не определен. Как отмечается, обнародованные документы предназначались для высших официальных лиц США, включая командующего вооруженными силами генерала Марка Милли. Помимо конкретных сведений документы отражают масштаб осведомленности американских спецслужб о действиях и планах других стран. The New York Times отмечает, что США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах.

Также журналисты отмечают, что утечки такого рода уже осложнили отношения США с союзниками и «вызвали сомнения в способности Америки хранить свои секреты». Утечка потенциально может нанести ущерб военным усилиям Украины, если поможет Москве перекрыть источники информации.

В пятницу высшее руководство Минобороны США ограничило доступ к разведданным, сообщили газете Washington Post два источника. Один из них описал введенные меры как необычайно строгие и предположил, что это «свидетельствует о панике среди руководства Пентагона».

Министерство юстиции США заявило, что начало расследование.