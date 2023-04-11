Задержан житель Грузии, обещавший за деньги организовать путь в США через Мексику

Грузинская полиция задержала гражданина 1974 года рождения, который обвиняется в том, что брал деньги с жителей Грузии, обещая им организацию нелегального переезда в США через Мексику.

По данным следствия, за нелегальную отправку через Мексику задержанный просил 7 тысяч долларов. Таким образом он собрал 23 900 долларов США и 2600 евро. При этом никого никуда не отправил, пишет агентство «Новости-Грузия».

Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, в случае признания вины предусмотрен срок от шести до девяти лет лишения свободы.

МВД сообщает, что задержанный – ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке.

В феврале МВД сообщало о раскрытии дела о незаконной миграции совместно со специалистами по безопасности посольства США. Тогда речь также шла об отправке граждан Грузии через Мексику.

В Тбилиси и Кутаиси были арестованы три человека – учредитель и сотрудники туристической фирмы. За вознаграждение они оформляли документы и через разные страны доставляли граждан Грузии до Мексики, откуда совершался нелегальный переход в США.