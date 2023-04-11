Родные армянских пленных перекрыли дорогу, ведущую к границе с Грузией

Родственники находящихся в азербайджанском плену армянских военнослужащих перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту «Бавра» на армяно-грузинской границе.

В беседе с «Радио Азатутюн» они рассказали, что их дети находятся в плену уже 860 дней.

«Мы требуем наших детей. Нас все это время обманывали, больше невозможно», – сказал один из протестующих.

По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах содержатся 38 пленных. Большинство из них уже осуждены по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержатся около восьми десятков пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах граждан «террористами».

В декабре 2020 года, через месяц после окончания войны, в селе Хцаберт (азербайджанское название Чайлаггала) в плен были взяты более 60 армянских солдат из Ширакского района Армении. Часть из них все еще остается в плену.