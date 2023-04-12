Новости
Командующий погранвойсками СНБ Армении освобожден от должности
Президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписал в среду указ об освобождении Армана Маралчяна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ).
Радио Азатутюн отмечает, что отставка последовала после боестолкновения на армяно-азербайджанской границе 11 апреля, в результате которого с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, еще 6 военнослужащих были ранены.
Маралчян занимал должность с октября 2020 года.
Другие новости дня
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «О деолигархизации»
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии рассмотрел возвращенный из третьего чтения во второе чтение законопроект «О деолигархизации», в котором отражены рекомендации Венецианской комиссии.
Согласно законопроекту, человек считается олигархом, если он участвует в политической жизни, оказывает влияние на СМИ и обладает значительными экономическими ресурсами. В проекте дается определение всех трех критериев.
Согласно поправкам, признать лицо олигархом будет правомочно Антикоррупционное бюро вместо правительства Грузии. Антикоррупционное бюро будет обязано провести тщательное расследование, чтобы выяснить, является ли лицо олигархом или нет.
Решение Антикоррупционного бюро о признании или непризнании лица олигархом подлежит судебному контролю, то есть обжалованию, причем обжалование предусмотрено в двух инстанциях. Решение о признании лица олигархом не вступит в силу до завершения правового разбирательства, пишет Общественный вещатель.
По словам председателя юридического комитета Анри Оханашвили, по рекомендации Венецианской комиссии сняты установленные для лица, признанного олигархом, запреты на финансирование политической партии, избирательных субъектов объединения, избирательной кампании, собраний манифестаций.
«Соответственно, для лица, признанного олигархом и внесенного в реестр, остался единственный запрет - относительно участия в качестве приобретателя в процессе приватизации», - отметил Анри Оханашвили.
США ввели санкции против «Мегафона» и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина, компаний «Мегафон» и «Металлоинвест», а также движения «Юнармия». Список опубликован на сайте Минфина США.
Кроме того, под санкции попали бывший министр транспорта Евгений Дитрих, дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча, сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, «Международный инвестиционный банк» и его глава Николай Косов, холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова.
При этом отдельной лицензией из-под санкций вывели газету «Коммерсант».
- Ранее в среду Великобритания расширила санкции против России. В ограничительный список попал холдинг USM, трое детей основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова и дочь бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.
Нидерланды планируют полный отказ от российского сжиженного газа
Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить импорт сжиженного газа из России. Об этом сообщил министр энергетики страны Роб Йеттен. С начала этого года Нидерланды не подписали ни одного нового контракта с российскими поставщиками, а сейчас работают над завершением уже действующих договоров.
Йеттен заявил, что страна должна сделать все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из России. По его словам, Нидерланды уже отказались от российских угля, нефти и трубопроводного газа. Сейчас правительство ведет переговоры с местными компаниями об импортозамещении сжиженного газа.
Как отмечает агентство Bloomberg, военное вторжение России в Украину в 2022 году повлекло за собой энергетический кризис в Европе. На него повлияли как наложенные на Россию Евросоюзом санкции, так и отказ «Газпрома» поставлять в санкционных условиях газ по трубопроводам, а затем и взрыв газопровода «Северный поток». В этих условиях многие европейские страны сделали ставку на сжиженный газ, который закупается как у Катара и США, так и у России. Но в последнее время они принимают решения разорвать и эти связи с Москвой.
Крупнейшим европейским покупателем сжиженного газа у России была Испания. В этом году правительство страны рекомендовало компаниям больше не заключать договоров на поставки из России.
Нидерланды покупали российский сжиженный газ не только для собственного потребления, но и для транзита в другие страны Европы. Российские поставки составляли около 15% всего газового импорта страны.
Сейчас, указывает Bloomberg, полноценные закупки газа из России продолжает осуществлять только одно государство Евросоюза - Венгрия.
Восстановлено движение прицепного транспорта через Рикотский перевал
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в результате проведенных работ на участке 114-194 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (развязка Ахалсопели-Зестафони), восстановлено движение для прицепного и полуприцепного транспорта, а с 07:00 13 апреля будет возобновлено движение легкового и пассажирского автотранспорта.
С 13 апреля на участке международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе км 114-км 194 (развязка Ахалсопели-Зестафони) разрешено действует следующий режим движения:
- Движение легковых автомобилей и автобусов (в том числе вместимостью более 30 мест) разрешено с 07:00 до 19:00. При этом движение других видов автотранспортных средств запрещается;
- Движение транспортных средств с прицепами, полуприцепами и грузовых автомобилей (>3500 кг) разрешено с 21:00 до 06:00, при этом движение других видов транспортных средств запрещено;
- На участке автодороги тоннель Рикоти-Хеви все виды движения будут осуществляться без остановок.
На автомагистрали внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение легковых автомобилей круглосуточно осуществляется в свободном режиме», — отмечается в информации, передает Общественный вещатель.
Грузия пытается «вовлечь в шпионаж» жительниц Абхазии – абхазская СГБ
Служба государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия опубликовала видеоматериал, рассказав «о проводимых контрразведывательных мероприятиях». Ведомство утверждает, что грузинские спецслужбы пытаются вовлечь в шпионаж жительниц Абхазии.
В материале, в частности, речь идёт о деле Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже.
Кроме того, утверждается, что сотрудник спецслужб Грузии Джано Дзагания «вербовал» двух жительниц Абхазии – Джессику Шенгелия и Ирму Хухуа.
Одна из женщин на видео рассказала, что Дзагания попросил её сфотографировать военную часть в Очамчире, объекты в Гали и Илори. Она говорит, что сама решила рассказать об этом абхазской СГБ.
В Сухуми говорят, что им удалось избежать нанесения грузинскими спецслужбами ущерба национальным интересам Абхазии.
«Деятельность спецслужб Грузии становится более изощренной, организованной и технически оснащенной. Они используют любые доступные им методы по добыче информации, направленной в последующем на дестабилизацию обстановки внутри республики. Основная задача осведомителей – собрать ценную информацию, получить доступ на критически важные объекты, проникнуть во властные структуры», – сказано в видеоматериале.
При этом СГБ предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу. В ведомстве говорят, что необходимо утвердить закон, позволяющий СГБ объявлять официальное предостережение жителям Абхазии, контактирующими с иностранными спецслужбами.
В Тбилиси сообщение абхазской СГБ пока не комментировали.
На Аллу Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру РФ
Генеральную прокуратуру РФ просят проверить российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.
В распоряжении агентства есть обращение главы российского провластного «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина на имя генпрокурора Игоря Краснова. В нем говорится, что артистка, проживая в Израиле, поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь украинской армии.
Бородин также утверждает, что установил «иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами».
Ранее Бородин обратился к генпрокурору России с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову «иностранным агентом», а также возбудить в отношении нее три уголовных дела. Он также призвал преследовать актера Данилу Козловского, певца Валерия Меладзе и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России.
Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию
Осуждённая в Беларуси россиянка Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Она сообщила об этом российскому консулу, который посетил её. Экстрадицией будут заниматься правоохранительные органы России и Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Алексея Маскалёва.
В январе сообщалось, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко отклонил прошение Сапеги о помиловании. В тексте она якобы написала, что совершила преступление по молодости и глупости, но «полностью осознала противоправность и незаконность» своих действий и «искренне раскаивается». В марте Сапегу внесли в Беларуси в список причастных к террористической деятельности.
24-летняя Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.
Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел.
Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур. После президентских выборов в Беларуси годом ранее в стране начались жёсткие подавления массовых выступлений против официальных результатов голосования и репрессии против активистов, несогласных с переизбранием Лукашенко на шестой срок.
Алан Гаглоев вновь провел ряд кадровых назначений
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев вновь провел ряд кадровых назначений.
Югоосетинский лидер назначил министром образования и науки Аслана Лолаева, который с 2010 года был заместителем главы ведомства.
Государственным советником Гаглоева стал Вячеслав Гобозов, уполномоченным при президенте по правам ребенка – Аэлита Джиоева, а полномочным представителем президента в парламенте – Георгий Кочиев.
Кроме того, заместителями главы МВД стали Игорь Плиев и Сослан Санакоев, а первым заместителем и начальником криминальной милиции – Эрислав Мамиев.
Массовые кадровые перестановки югоосетинский лидер начал неделю назад – 5 апреля.
Кезерашвили опроверг связь с т.н. колл-центрами, комментируя расследование Би-би-си
Бизнесмен, бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили прокомментировал расследование Би-би-си, опровергнув связь с т.н. колл-центрами, входящими в глобальную мошенническую сеть.
«Хочу еще раз кратко заявить, что не имею и никогда не имел никакого отношения к так называемым колл-центрам, описанным в расследовательском материале, опубликованном на платформе Би-би-си. Несмотря на то, что я считаю Британскую вещательную корпорацию средством массовой информации высокого журналистского уровня, это тот случай, когда у меня возникает много вопросов к изданию по вопросам, касающимся меня.
Со всей ответственностью заявляю, что никогда не участвовал в подобных схемах, поэтому не собираюсь игнорировать тот ущерб, который наносит мне этот материал, особенно на фоне, когда против меня осуществляется политизированное правосудие со стороны грузинских властей, а против телекомпании «Формула», созданной при моем участии, со стороны правящей партии осуществляется спланированная атака, что признается рядом международных организаций и в отчетах Госдепартамента США», – заявил он.
Кезерашвили обещает «использовать все юридические рычаги, чтобы доказать как недостоверность фактов из публикации Би-би-си, так и ложность предположений, сделанных в результате неправильной интерпретации». Он уверен, что «это не займет много времени».
«Я всегда выражал свою готовность, готов и сегодня к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран по поводу т.н. колл-центров, тем более, что местом моего проживания как лица, находящегося в политической эмиграции, является Великобритания, в системе правосудия которой никто не сомневается», – отметил Давид Кезерашвили.
Отметим, что Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В статье указано, что в открытом доступе нет документов, которые подтверждали бы связь Кезерашвили с сетью офшоров. Но, к примеру, несколько бывших сотрудников компаний, связанных с Milton Group, подтвердили, что имели прямой контакт с Кезерашвили и знают, что он причастен к деятельности сети.
Politico: Иран тайно ведёт переговоры с КНР и РФ о поставке ракетного топлива
Иран ведет секретные переговоры с Китаем и с Россией о покупке перхлората аммония, вещества, необходимого для производства твердого ракетного топлива. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Неизвестно, какое именно количество химикатов хочет закупить Иран, но, по некоторым оценкам, речь идет о партии, достаточной для производства тысяч ракет, в том числе Zolfaghar с дальностью полета 700 километров. Значительная часть боеприпасов может быть поставлена российским войскам для продолжения войны с Украиной, отмечают источники.
По данным источников, иранские представители провели переговоры с российским государственным производителем химикатов «Анозит». Предприятие находится в Новосибирской области. Приказ о вхождении «Анозита» в госкорпорацию «Ростех» в начале года подписал президент России Владимир Путин.
О том, какие компании со стороны Китая участвуют в переговорах, источники Politico не уточнили. При этом собеседники издания отметили, что возможные поставки перхлората аммония из Китая в Иран позволят Пекину оказать существенную поддержку России.
Официальные представители Тегерана, Пекина и Москвы на просьбы журналистов о комментариях не ответили.
Если сделка состоится, то это станет грубым нарушением международных санкций против ракетной программы Тегерана. В соответствии с резолюцией ООН от 2015 года странам запрещено продавать Ирану перхлорат аммония без одобрения Совбеза организации.
Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Москву в прошлом месяце, не стал открыто поддерживать войну России против Украины и выступил за решение конфликта дипломатическим путём. Пекин предоставил свой план урегулирования, но критики считают, что предложения заставят Киев пойти на территориальные уступки России.
США и Евросоюз неоднократно предостерегали Китай от военной поддержки Москвы. КНР сообщения о поставка вооружений российской стороне отвергает. Китай отправлял России некоторые виды военного снаряжения, но поставки были весьма скромными, в том числе потому, что Пекин не хочет обострения отношений со своими важными партнёрами – Соединёнными Штатами и ЕС, отмечает Politico.
ОВД-Инфо: Алексея Москалёва экстрадировали в Россию
Алексея Москалёва экстрадировали из Беларуси в Россию. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на белорусского защитника, который попытался пройти к нему в СИЗО в городе Жодино.
Ранее более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Москалёва в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.
Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.
- Весной 2022 года 12-летняя дочь Москалёва Маша сделала на уроке в школе антивоенный рисунок. Директор школы обратилась в полицию. В квартире Москалёвых провели обыск.
- Позже полиция обнаружила в «Одноклассниках» Москалёва комментарии в поддержку Украины и карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Москалёва сначала составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, оштрафовав его на 32 тысячи рублей, а затем возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооружённых сил России.
- Машу, которую Москалёв воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность «отбить» у неё мысли о политике.
В Чечне задержан предполагаемый член вооруженного подполья
Власти Чечни отчитались о задержании в селе Гвардейское предполагаемого члена вооруженного подполья. При этом чеченские оппозиционные телеграм-каналы сообщили о перестрелке с силовиками и ранении местной жительницы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании в Гвардейском якобы вооруженного боевика, который скрывался в одном из домов. Пост он сопроводил видео, на котором бегущего человека окружают силовики. Изначально в рассылках в мессенджерах местные жители сообщали о четверых предполагаемых боевиках.
Задержанный – уроженец Ингушетии Микаил Мошхоев, пишет со ссылкой на свои источники оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. При этом российские госсми сообщали о задержании Мошхоева еще 9 апреля. По сведениям 1ADAT, во время перестрелки были ранены несколько чеченских силовиков. Канал также пишет о пострадавшей 50-летней жительнице Гвардейского.
Кадыров в своей публикации отверг информацию о перестрелке и заявил, что «спецоперация завершилась в считанные минуты». О личности задержанного он не сказал ничего, добавив лишь, что это человек «из соседнего региона». В следующем видео он заявил о том, что задержанный попал в Чечню из Ингушетии и имел отношение к тем, кто ранее совершил нападение на полицию в Малгобекском районе соседней республики.
Телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на свой источник указывает, что задержанный признался в помощи людям, которых обвинили в нападении на полицейских.
Село Гвардейское находится в пятидесяти километрах от Малгобекского района Ингушетии, где вечером 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и скрылись. Тогда в этом районе был введен режим контртеррористической операции. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. 1ADAT сообщал о стянутой в Гвардейское военной технике.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. Тогда в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната.
- Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел после нападений на полицейских в Ингушетии и Северной Осетии. Случившееся квалифицировали по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.
- 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
- Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии силовиков, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.
Появилось видео с обезглавливанием, предположительно, украинского пленного
Во вторник вечером в интернете начало распространяться видео, на котором люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия.
Лица людей на видео, которое длится полторы минуты, закрыты масками, они говорят на русском языке без украинского акцента. Один из них ведёт переговоры по рации и отдаёт указания второму, который обезглавливает человека. На записи также видно, как предполагаемые российские военные демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.
Когда, где и кем снято видео, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена.
Одним из первых видео опубликовал закрытый телеграм-канал создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, сообщает The Insider. Ролик также разошёлся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение России в Украину, и в украинских социальных сетях.
Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: «За все будет ответ и ответственность». Ермак не уточнил, в связи с чем появился этот пост. Украинские телеграм-каналы предполагают, что это ответ на появление видео с убийством.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это видео России, какой она есть. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз», – сказал Зеленский. Он призвал мировых лидеров отреагировать и добиваться того, чтобы виновные понесли наказание. Для этого, по мнению украинского президента, надо максимально помогать Украине, чтобы одержать победу на фронте.
Служба безопасности Украины начала расследование в связи с предположительным убийством пленного.
По сообщению CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появилось ещё одно видео, на котором, обезглавленные тела, предположительно, двух украинских военных лежат на земле рядом с уничтоженной военной машиной. Видео, размещенное на пророссийском канале в социальных сетях 8 апреля, предположительно, было снято недавно наёмниками ЧВК «Вагнер» недалеко от Бахмута в Донецкой области Украины, где уже несколько месяцев идут ожесточённые бои. CNN не смог независимо подтвердить, где и когда был снят ролик.
- Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям.
- В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами или жестоким обращением с безоружными военнослужащими, сдавшимися в плен – как украинскими, так и российскими. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях.
- Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские власти видео с вероятными убийствами украинских военных никак не комментировали.
- Генеральная прокуратура Украины, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации ведут учёт и расследование предполагаемых военных преступлений в ходе войны в Украине.
Больше новостей Радио Свобода:
Гражданин Грузии пытался провезти в Россию 281 литр вина
281 литр вина пытались незаконно провезти через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе Грузии и России, заявили в Северо-Осетинской таможне.
По информации ведомства, 151 бутылку грузинского вина различных торговых марок таможенники обнаружили в автомобиле, принадлежащем гражданину Грузии.
«Мужчина пояснил, что ввозил вино для личного пользования», – говорится в сообщении Северо-Осетинской таможни.
В ведомстве напомнили, что через таможенную границу Евразийского экономического союза запрещается ввозить больше пяти литров алкогольной продукции.
«При этом алкоголь свыше трех литров необходимо внести в декларацию, и за каждый литр свыше нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за литр», – сказано в сообщении.
Таможня возбудила в отношении гражданина Грузии дело об административном правонарушении.
Украина объявила в розыск жену Виктора Медведчука
Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко, бывшую телеведущую и жену пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Марченко разыскивают по подозрению в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
В феврале этого года суд арестовал имущество Марченко на сумму более 152 миллионов долларов. Под арест подпали пакеты акций в областных энергетических предприятиях, которыми Марченко владеет через пять офшорных компаний. Также суд наложил арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и аннексированном Крыму и десять автомобилей. Кроме того, были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. По версии следствия, эти активы «жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины».
В конце марта суд арестовал ещё часть ее имущества Марченко почти на 12 миллионов долларов.
Как писали украинские СМИ, Марченко покинула территорию Украины незадолго до начала полномасштабного российского вторжения. В апреле 2022 года она обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.
- Виктор Медведчук – один из лидеров запрещённой после начал войны партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России – крёстный отец дочери Медведчука. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука на пленных украинских военнослужащих.
Больше новостей Радио Свобода:
Байден поговорил с родителями арестованного в РФ Эвана Гершковича
Президент США Джо Байден поговорил с родителями арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, и рассказал им, что власти работают над освобождением их сына. Об этом сообщает WSJ.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в разговоре Байден ясно дал понять, что его команда по национальной безопасности была и будет сосредоточена на том, чтобы освободить незаконно удерживаемых в России Эвана Гершковича и Пола Уилана. (Уилан осуждён в России за шпионаж).
Другие подробности телефонного разговора представители Белого дома не предоставили, сославшись на конфиденциальность.
Ранее Байден назвал задержание и последующий арест Гершковича незаконным. Накануне Госдепартамент США признал журналиста «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина.
- Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.
- 7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Гершкович отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США.
Абхазские власти упростили торговлю через Ингурский мост
Власти самопровозглашенной республики Абхазия упростили торговлю через Ингурский мост. Документ, подписанный абхазским лидером Асланом Бжания 31 марта текущего года, опубликовали в соцсетях.
Согласно изменениям, внесенным в распоряжение от 23 июля 2007 года, к провозу через де-факто границу теперь допустили:
- саженцы многолетних и однолетних культур;
- семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур;
- домашние птицы живые;
- корма для сельскохозяйственных животных;
- сельскохозяйственную технику;
- оборудование по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
- автомобильный транспорт;
- автомобильные запасные части;
- моторные и прочие смазочные масла, предназначенные для транспортных средств.
Решение абхазского лидера прокомментировал оппозиционер, член высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.
«Заявления о полной боеготовности, военные учения, строительство оборонительных сооружений и апогей – распоряжение президента о либерализации торговли с Грузией, в котором представлен перечень товаров, разрешенных к перемещению через государственную границу по реке Ингур», – пишет Смыр в соцсети.
Лидер ветеранской организации «Аруаа» Тимур Гулия назвал решение властей «спецоперацией».
«В тайне от народа узкий круг чиновников хочет завозить из Грузии живых курей, различные корма для животных, посевной материал, автомобильный транспорт, запасные части для авто, моторные масла и т д. Возникает вопрос, для чего нам обсуждать закон об «иностранных агентах» по НПО и НКО, если то же самое делают наши чиновники?» – написал оппозиционер в своем фейсбук-аккаунте.
В июле 2007 года абхазский лидер Сергей Багапш ввел полный запрет на перемещение коммерческих грузов через де-факто границу с Грузией. С тех пор в документ было внесено несколько изменений.
В июне 2020 года абхазский лидер Аслан Бжания говорил о необходимости контроля за перемещением товаров. «Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию», – сказал Бжания.
Поток нелегальных мигрантов на юге Европы значительно вырос с начала года
Власти Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с беспрецедентным ростом нелегальной иммиграции. Как сообщает «Евроньюс», с начала 2023 года в Италию по морю прибыли более 30 тысяч человек. Это в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Только за последние три дня спасатели и береговая охрана подобрали в море более 3 тысяч нелегальных мигрантов.
Источники в итальянском правительстве отмечают, что «традиционные» для мигрантов порты – Лампедуза, Сицилия и другие гавани в южных районах страны уже не справляются с растущим потоком прибывающих мигрантов.
Итальянские власти объявили в начале марта, что организаторы незаконных перевозок будут строго наказываться длительными сроками лишения свободы вплоть до 30 лет.
По данным Организации ООН по делам беженцев, в 2014 году на различных лодках через Средиземное море переправились не менее 218 тысяч мигрантов, около 3500 человек утонули при крушении транспорта.
В апреле 2015 года в 70 милях от острова произошло крушение судна, на котором находилось, по разным данным, от 700 до 950 нелегалов. В живых найдено 28 человек. Этот инцидент считается самым крупным по числу жертв-нелегалов.
Канада ввела новые санкции против России в связи с агрессией в Украине
Правительство Канады во вторник ввело в действие новые санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. На совместной пресс-конференции в Торонто с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил также о новых мерах поддержки Украины.
Канада направит Киеву 21 тысячу единиц стрелкового автоматического оружия, 38 пулеметов и 2,4 миллиона патронов, сообщает Reuters.
Санкции вводятся против 14 граждан России и 34 юридических лиц, среди которых и компании, связанные с ЧВК «Вагнер», отметил Трюдо. Он подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину всем необходимым и так долго, как это потребуется.
Канадское правительство к настоящему времени оказало помощь Украине на сумму 8 миллиардов канадских долларов. Речь идет, в частности, о военной и гуманитарной поддержке, а также других видах помощи, поступившей в распоряжение Киева с января 2022 года.
Канада также ввела санкции против девяти компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси. По словам канадского премьера, эти меры должны оказать дополнительное давление на «российских представителей в Беларуси».
Ожидается, что после переговоров в Канаде Шмыгаль направится в Вашингтон.
Армения сообщила о 4 погибших и 6 раненых военнослужащих, Азербайджан - о 3 погибших
Министерство обороны Армении сообщает, что «в результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 убитых и 6 раненых». По данным армянского военного ведомства, с азербайджанской стороны много жертв и раненых.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает о трех погибших азербайджанских военнослужащих.
По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна, говорится в сообщении Минобороны Армении.
Ранее во вторник Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы. В ведомстве заявили, что армянская сторона прибегла к ответным действиям.
Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».
По информации Радио Азатутюн, среди раненых армянских военнослужащих также командир специального армейского корпуса Армен Гезалян. Он был переведен из Горисского медицинского центра в Ереван.
Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы.
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
Будапешт продлил соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам своего визита в Москву и переговоров с российским вице-премьером Александром Новаком. Запись выступления министра опубликована в его фейсбуке.
По словам Сийярто, главным образом поставки будут идти через газопровод «Турецкий поток».
В конце лета прошлого года Сийярто рассказал, что Венгрия договорилась с «Газпромом» о дополнительных поставках газа в объеме около шести миллионов кубометров в сутки начиная с сентября вместо двух с половиной миллионов кубометров в августе.
В ходе сегодняшнего визита в Россию глава венгерского МИД отметил, что стороны договорились об отсрочке платежей за газ выше определенного предела в случае экстремального роста цен на топливо.
85 процентов поставок природного газа в Венгрию поступает из России, поэтому его бесперебойность крайне важна, подчеркнул Сийярто.
Сийярто также сообщил, что на переговорах обсуждался вопрос оплаты транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» – из Россию в Европу через Украину. Теперь Венгрия будет расплачиваться напрямую с Украиной, по территории которой идет нефтепровод. Оплату будет производить компания MOL.
Кроме того, Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и обсудил вопрос строительства в Венгрии атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.
- Венгрия – одна из немногих европейских стран, сохраняющих контакты с Москвой и союзниками на фоне продолжающейся войны России с Украиной.
- Например, в феврале Сийярто посетил Минск, где встретился с белорусским министром иностранных дел Сергеем Алейником. Венгерский дипломат перед началом переговоров признал, что станет объектом критики и отметил о необходимости держать открытыми каналы связи. Источники Радио Свободы тогда отмечали, что во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряженности между Россией и Украиной.
- Нападение России на Украину в феврале прошлого года вынудило многие европейские страны сократить импорт российских энергоресурсов – нефти, природного газа и угля – с тем, чтобы лишить Кремль валютных средств на ведение войны. В декабре Евросоюз запретил импорт российской нефти, перевозимой танкерами, и установил потолок цен на экспортируемую из России нефть. Он сейчас составляет 60 долларов за баррель.
- Евросоюз также резко сократил импорт российского природного газа. Импорт упал с 31 процента в первом квартале прошлого года до 19 процентов в декабре. Место России в качестве главного поставщика газа в Евросоюз заняла Норвегия. 31 процент потребляемого странами Евросоюза газа ныне импортируется из Норвегии. США стали вторым крупнейшим экспортером природного газа и первым крупнейшим экспортером нефти.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате инцидента.
В Министерстве обороны Армении утверждают, что перестрелка произошла в районе села Тех Сюникской области. «11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям», – приводит часть текста из сообщения ведомства армянская служба Радио Свобода. По данным министерства, с армянской стороны есть погибшие и раненые.
Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе Азербайджана. «Интенсивный обстрел велся из стрелкового оружия со стороны села Тех. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры. С азербайджанской стороны есть погибший и раненый», – говорится в пресс-релизе ведомства.
Пятого марта перестрелка между армянской полицией непризнанного Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными произошла на горной дороге, ведущей от Степанакерта в сторону Армении. Основная дорога, соединяющая регионы Нагорного Карабаха, в которых проживают этнические армяне, с Арменией, заблокирована четвертый месяц азербайджанской стороной.
В феврале Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Армении против Азербайджана.
Суд также рассматривал встречный иск Азербайджана против Армении. Баку утверждал, что Ереван использовал Лачинский коридор для перевозки в Нагорный Карабах оружия и мин, которые запрещены соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения. В суде ООН иск Азербайджана единогласно отклонили.
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Тогда населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Страсбургский суд направлен иск по делу Саакашвили
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлен иск по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Информацию об этом распространили мать экс-президента Гиули Аласания и начальник штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе.
«Освобождение президента Саакашвили требует многих сложных действий, и все эти действия осуществляются на самом высоком уровне. Наряду решения Страсбурга эти действия будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто его освобождение. Самое сложное – это время. Наш вызов – это время, мы должны успеть пока президент жив», — заявил Чаладзе.
Он добавил, что сторонники Саакашвили требует восстановления нарушенных прав и принятия мер по сохранению его жизни, пишет СОВА.
Премьер Грузии встретился с главой МИД Северной Македонии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.
Главными темами обсуждения на встрече были актуальные вопросы международного сотрудничества со страной-председателем ОБСЕ и прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, была выражена готовность к углублению существующего плодотворного сотрудничества между двумя странами.
Была подчеркнута важность визита министра иностранных дел Северной Македонии в период её председательства в ОБСЕ.
По информации пресс-службы правительства, разговор также коснулся ситуации на оккупированных территориях Грузии. Ираклий Гарибашвили поблагодарил Буяра Османи за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, пишет СОВА.
Форум