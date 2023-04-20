Доклад: Россия теряет технику, но способна вести длительную войну

Россия несёт значительные потери в боевой технике на поле боя в Украине, её возможности производства вооружений крайне ограничены в результате санкций, но у неё достаточно резервов, чтобы продолжать войну. Об этом говорится в отчёте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

В то время, как общие потери танков, артиллерийских орудий, грузовиков, беспилотников приближаются к 10 тысячам, особенно значительные потери российская армия понесла в танках, говорится в отчёте.

«По разным оценкам, Москва потеряла от 1845 до 3511 танков в течение первого года войны», – отмечают авторы отчёта, причем значительную долю их составляют модернизированные Т-72Б3, поступившие на вооружение в 2013 году. Российская промышленность не способна восполнить потери поставками новых танков. Ведущий производитель танков в России Уралвагонзавод выпускает 20 танков в месяц, в то время как Россия теряет на поле боя в среднем 150 танков в месяц. В результате она вынуждена возвращать в строй танки, находившиеся в хранилищах десятилетиями, включая Т-55, которые поступили на вооружение сразу после Второй мировой войны, – утверждается в докладе.

Россия также потеряла доступ к важным комплектующим - современным прицелам, которые импортировались из Франции. Больше половины шарикоподшипников, использующихся в танках, импортировались из Европы и США. Китайские и индонезийские аналоги, которые остаются доступными, более низкого качества. Россия испытывает большие трудности с производством самолётов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за дефицита полупроводников, экспорт которых был запрещен западными странами.

Вместе с тем Россия, благодаря запасам, всё ещё сохраняет значительное превосходство над Украиной в боевой технике. В отчёте говорится о пятнадцатикратном превосходстве России в самолётах, семи-восьмикратном в танках и четырёхкратном в БМП.

«Санкции и экспортный контроль не являются идеальным средством, которое вынудит Россию завершить войну», – приходят к выводу авторы отчёта.

Численное превосходство в технике, скорее всего, позволит Москве продолжать войну, рассчитывая на то, что Украина, несмотря на значительно меньшие потери, в какой-то момент начнет испытывать серьезный дефицит в боевой технике. Нейтрализовать это численное превосходство в технике можно лишь продолжая поставки Украине современных западных вооружений, говорится в докладе.

В среду Белый дом объявил о выделении очередного пакета помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. В основном это боеприпасы.