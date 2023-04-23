Карабахские власти заявили о перекрытии моста Хакари

Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщили о том, что азербайджанская сторона недавно перекрыла мост Хакари, находящийся в зоне ответственности российских миротворческих сил в Лачинском коридоре, который соединяет регион с Арменией, пишет Радио Азатутюн.

В Степанакерте назвали это «очередным грубым нарушением Трехстороннего заявления 2020 года», передает Информационный штаб Нагорного Карабаха, отмечая, что при этом Азербайджан «регулярно распространяет дезинформацию о переброске оружия из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – Р.А.]».

«Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, что является нарушением как Трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного Суда ООН и других основополагающих норм международного права», - заявили в Информационном штабе, сообщив, что лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого будут обсуждены последние события и соответствующие действия властей региона.

Между тем, в Баку заявили о том, что в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска.

Как заявили в ГПС, это было сделано «в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля».

Ранее власти Нагорного Карабаха опровергли заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что подрыв грузовика азербайджанской армии, в котором получили ранения трое военнослужащих, произошел на минах, специально установленных армянской стороной.