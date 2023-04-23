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Карабахские власти заявили о перекрытии моста Хакари
Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщили о том, что азербайджанская сторона недавно перекрыла мост Хакари, находящийся в зоне ответственности российских миротворческих сил в Лачинском коридоре, который соединяет регион с Арменией, пишет Радио Азатутюн.
В Степанакерте назвали это «очередным грубым нарушением Трехстороннего заявления 2020 года», передает Информационный штаб Нагорного Карабаха, отмечая, что при этом Азербайджан «регулярно распространяет дезинформацию о переброске оружия из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – Р.А.]».
«Власти Республики Арцах решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, что является нарушением как Трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного Суда ООН и других основополагающих норм международного права», - заявили в Информационном штабе, сообщив, что лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого будут обсуждены последние события и соответствующие действия властей региона.
Между тем, в Баку заявили о том, что в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска.
Как заявили в ГПС, это было сделано «в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля».
Ранее власти Нагорного Карабаха опровергли заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что подрыв грузовика азербайджанской армии, в котором получили ранения трое военнослужащих, произошел на минах, специально установленных армянской стороной.
Другие новости дня
Страны G7 выступили за продление сделки по украинскому зерну
Ведущие экономики мира, входящие в G7, призвали «к продлению, полной реализации и расширению» сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов. Об этом говорится в коммюнике министров сельского хозяйства стран «семерки».
Соглашение с участием России по экспорту продовольствия было подписано в июле прошлого года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Оно предусматривало отправку Украиной более 27 миллионов тонн своего зерна.
Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, недавно дала понять, что может заблокировать продление сделки после 18 мая. В понедельник на минувшей неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления остаются «не столь радужными», поскольку ситуация вокруг второй части договоренностей, касающихся экспорта российских удобрений и зерна, не улучшается. На следующий день, 18 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо прогресса в ситуации вокруг соблюдения российской части зерновой сделки, пишут «Ведомости».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в воскресенье написал в своем телеграм-канале, что если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, то Москва ответит прекращением импорта товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям», а зерновая сделка будет завершена. При этом Медведев высказал оскорбление в адрес представителей этих стран.
«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от использования Россией продовольствия в качестве оружия», - говорится в коммюнике G7.
Украинское агентство УНИАН в сообщении по поводу заявления «Группы семи» напоминает о словах вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, обвинившего Россию в нарушении договоренностей. Начиная с 10 апреля, как писал Кубраков, Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в зерновой инициативе. Среди прочего он отмечал, что 17-18 апреля проверка судов в территориальных водах Турции не проводилась.
В распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой утверждалось, что сложности с регистрацией новых судов и проведением их инспекции возникают исключительно из-за действий представителей Украины, а также сотрудников ООН, которые, «по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять».
Сборная Грузия по хоккею завоевала серебряные медали на турнире в Мадриде
В Мадриде прошла церемония награждения сборной Грузии по хоккею – команда завоевала серебряные медали Группы А Второго дивизиона: четыре победы и всего одно поражение, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Для грузинского хоккея, который никогда не был в числе приоритетных видов спорта, это – сенсационный результат. Как и в фигурном катании, сборная Грузии по хоккею в последние годы пополнилась игроками с грузинскими корнями, которые раньше играли в России, Канаде и Финляндии.
Главный тренер сборной – Реваз Цомая, в прошлом капитан команды.
Во Втором дивизионе играли сборные Испании, Хорватии, Австралии, Израиля, Исландии и Грузии.
Дебют Грузии состоялся 16 апреля: 4:1 - поражение Исландии. Затем, 17 апреля, сборная Грузии уверенно переиграла команду Израиля - 7:3, а 19 апреля проиграла 0:2 фавориту – команде Испании. Потом 21 апреля команда со счетом 6:0 разгромила сборную Хорватии.
После четвертой победы Грузия могла претендовать на первое место, в случае поражения Испании в игре с Хорватией. Но Испания вечером того же дня выиграла у Хорватии со счетом 5:2, заняла первое место и получила право в будущем году выступать в Группе Б Первого дивизиона ЧМ.
Кипр сообщил о блокировке счетов подозреваемых в обходе санкций
Кипр объявил о введение жестких мер в отношении физических и юридических лиц, которых США и Великобритания заподозрили в помощи российским олигархам по обходу санкций, введенных против Москвы за войну в Украине.
Финансовый комиссар Павлос Иоанну сообщил кипрскому телеканалу CyBC, что активы этих лиц были заморожены. Однако он не уточнил, о каком количестве людей и организаций идет речь.
Глава Центрального банка Кипра проинформировал на этой неделе президента Никоса Христодулидиса, что кипрские банки заморозили счета 13 физических лиц и нескольких базирующихся на острове компаний.
Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций. После этого кипрские власти пообещали преследовать по закону всех тех, кто попадет под американские или британские ограничения, пишет «Коммерсантъ».
Российская диаспора на Кипре считается весьма крупной. Город Лимасол на южном побережье часто называют «Москвой на Средиземноморье», отмечает France-Presse. В местных СМИ сообщалось, что крупнейший банк страны - Bank of Cyprus - уведомил четыре тысячи своих клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами ЕС, о закрытии их счетов.
Четверо грузинских судей отправились на обучение в США
На фоне проводимой в Грузии антиамериканской кампании, четверо грузинских судей все-таки отправились в США для повышения квалификации. Об этом на своей странице в Facebook написала судья Тбилисского городского суда Эка Арешидзе.
Они примут участие в программе обучения, поддерживаемой и финансируемой Вашингтоном. Трое из них попали в программу после того, как изначально включенные в списки на повышение квалификации отказались от участия, выразив солидарность с подсанкционными коллегами.
В США отказались ехать Тамар Бежанишвили, Константин Копалиани, Бадри Кочламазашвили и Нана Джохадзе. Примечательно, что Кочламазашвили заявлял о намерении принять участие в программе обучения, но спустя несколько дней отказался, пишет SOVA.
- В начале апреля США ввели санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе из-за причастности к серьезным фактам коррупции. Всех их относят к т.н. клану – группе влиятельных судей, которые оказывают давление на коллег, выполняя поручения правящей партии и лично Бидзины Иванишвили.
- Оппозиция требует создания следственной комиссии, которая изучила бы факты коррупции в судебной системе Грузии, впрочем «Грузинская мечта» уже три раза провалила голосование по инициативе, большинство отказывается регистрироваться на заседаниях.
Шалва Папуашвили примет участие в ежегодной конференции спикеров парламентов ЕС
Ежегодная конференция спикеров парламентов Европейского союза (EUSC) пройдет 24-25 апреля в Праге (Чешская Республика). Информацию об этом распространяет парламент Грузии. По их же сообщению, в рамках мероприятия планируется выступление председателя парламента Грузии.
Также запланированы двусторонние встречи Шалвы Папуашвили как с представителями правительства, так и с депутатами парламента Чехии.
«Председатель парламента Грузии проведет встречи со спикерами парламентов стран-членов ЕС. В визите, вместе с Шалвой Папуашвили, участвует председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили.
В этом году основной темой обсуждения конференции станет российская агрессия против Украины и реагирование Евросоюза в широком геополитическом контексте. Целью ежегодного форума является усиление роли парламентаризма на международном уровне», - говорится в распространенном заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Врач «Вивамеда»: Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное
Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, но требует внимания, - заявила врач клиники «Вивамед» Тамар Чантурия, говоря о состоянии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как поясняет Чантурия, накануне, 22 апреля, Михаил Саакашвили потерял сознание, вставая с кресла.
«Ситуация с Михаилом Саакашвили стабильная, но требует внимания. По словам пациента и его матери, он потерял сознание, вставая с кресла, и упал. Второй случай был, когда он перебирался с кресла на кровать, опираясь на фельдшера. Он присел, но сознания не потерял. Впервые с ним не находилась медсестра, и в палате, когда он потерял сознание, были сам пациент и его мать. Когда мы вошли, пациент был контактен и адекватен, у него отмечалось и головокружение. Соответственно, его осмотрел невролог, который исключил удар головой, чего не было», - рассказала врач Общественному вещателю.
- 22 марта в клинике «Вивамед» заявили, что сомневаются в целесообразности дальнейшего пребывания в ней Михаила Саакашвили и собираются обратится с этим вопросом к пенитенциарной службе. В заявлении клиники говорится, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу. Адвокат Саакашвили назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, «непонятным».
Глава «Джео Скай»: Сотрудники авиакомпании в Судане ждут начала эвакуации
Глава авиакомпании «Джео Скай» Шалва Кикнадзе заявил, что на данном этапе сотрудники компании, находящиеся в Судане, чувствуют себя в безопасности. Как сообщил Кикнадзе Общественному вещателю Грузии, авиакомпания ждет подтверждения того, что сотрудникам безопасно покидать здание, после чего начнется их эвакуация.
«В нашем случае мы должны иметь возможность добраться до самолета, осмотреть его, а затем принять решение, лететь ли нам или эвакуировать наших сотрудников альтернативным способом. Это зависит от безопасного коридора, если у нас будет официальное подтверждение, что можно покинуть здание. Мы ждем ответа каждую минуту. 72-часовое перемирие началось в пятницу, но, к сожалению, стрельбу не прекратили. Хотя перемирие действует до сих пор, в пятницу и субботу стрельба продолжалась. У наших сотрудников нет никаких проблем, у них есть вода и еда, они ждут, чтобы выйти как можно скорее», - сказал Шалва Кикнадзе.
- Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу, 15 апреля. Тогда, в частности, сообщалось, что дотла сгорел самолет украинского лоукостера SkyUp.
- В Судане находятся более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. МИД Грузии заявляет, что находится на связи с гражданами, стараясь обеспечить их водой и продуктами.
Жозеп Боррель назвал необходимой отправку к Тайваню европейских ВМС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал военно-морские силы стран ЕС начать патрулирование Тайваньского пролива.
«Тайвань заботит нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане. Вот почему я призываю европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив и продемонстрировать приверженность Европы свободе навигации на этой абсолютно важной территории», - написал Боррель в комментарии, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche 23 апреля.
Две недели назад Китай провел трехдневные военные учения вблизи Тайваня, имитируя точечные удары и блокаду острова. Маневры начались после возвращения президента Тайваня Цай Инвень из США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.
Во вторник на этой неделе, выступая в Европарламенте с речью по отношениям с Китаем, Жозеп Боррель дал понять, что геополитически Тайвань крайне важен для Европы с точки зрения гарантий мира.
Комментарии Борреля последовали за высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее в этом месяце заявил, что Европа не должна быть «последователем Соединенных Штатов» в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня. Позиция Макрона, побывавшего недавно с визитом в Пекине, вызвала критику со стороны как ряда американских, так и европейских политиков.
КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили «объединение с Тайванем» своей «исторической миссией», которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы, отмечает «Немецкая волна».
Российские войска за сутки 70 раз обстреляли Запорожскую область
За последние сутки российские войска произвели около 70 обстрелов Запорожской области. Об этом утром в воскресенье заявил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, атаки наносились с применением ракетных систем залпового огня и беспилотников. Повреждены гражданские объекты, в городе Степногорске ранен пожилой мужчина.
Обстрелам подверглась и Харьковская область. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что полностью разрушены два частных дома в селе Котляры. Повреждены теплицы и цеха овощной фабрики. Он также сказал, что по области наносится от 40 до 60 ударов в сутки.
В Херсоне и области, по сообщению администрации, за сутки было 54 обстрела. Один человек погиб, двое получили ранения.
21 апреля замглавы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Аристов заявил, что за время войны в Украине разрушено более трети всех жилых домов и четверть объектов инфраструктуры. Общий ущерб, нанесенный стране, оценивается в 144 миллиарда долларов.
Страны Балтии вызвали послов Китая после слов о постсоветских странах
Латвия, Литва и Эстония вызвали в министерства иностранных дел представителей Китая в Риге, Вильнюсе и Таллине после высказывания китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран. Отвечая на вопрос, принадлежит ли Крым Украине, тот заявил, что у постсоветских стран нет действующего статуса в международном праве.
Недовольство балтийских стран вызвало интервью посла Китая во Франции Лу Шае. В в эфире новостного канала La Chaîne Info тележурналист Дариус Рошебен сказал дипломату, что его позиция по Крыму не ясна и попросил ответить на вопрос, является ли Крым Украиной. Тот ответил: «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему», - передает Крым.Реалии. После этого Лу сказал, что Крым был «российским изначально», после чего был передан Украине Хрущевым.
На ответ журналиста, что международное право расценивает Крым как территорию Украины, дипломат сказал, что государства бывшего Советского Союза не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран» (такое соглашение не требуется, бывшие союзные республики в составе СССР провозгласили суверенитет и были признаны другими государствами и приняты в ООН - РС).
Лу добавил, что мир не должен ссориться из-за «таких проблем» и призвал прекратить огонь на территории Украины.
- Посол Украины во Франции Вадим Омельченко прокомментировал выступление китайского коллеги в твиттере, заявив, что у Лу «или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина [о мире в Украине]» Тестовый вопрос ««Чей Крым?», как всегда, показателен, - написал он. - В следующий раз хорошо бы спросить «Чей Владивосток?»«
- Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере: «замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы. Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления».
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в твитттере, что ответ посла демонстрирует, почему страны Балтии «не доверяют Китаю «посредничество для мира в Украине».
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что государство вызывает китайского посла, чтобы «дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство», передает Delfi.
Пекин после реакции балтийских стран и Украины ситуацию не комментировал.
Сын пресс-секретаря Путина рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»
Сын пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Николай рассказал о службе в ЧВК «Вагнер». По его словам, он участвовал в боевых действиях в Украине и заслужил там российскую медаль «За отвагу». Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
По утверждению Пескова-младшего, он служил в экипаже системы залпового огня «Ураган». Ранее глава ЧВК Евгений Пригожин рассказал об этом через свою пресс-службу, заявив, что не рекомендовал сыну чиновника служить в регулярных войсках. Там, утверждает Пригожин, Песков-младший «отсиделся бы в штабе или ушел на мясо».
Он утверждает, что сын чиновника воевал «по подложным документам», чтобы скрыть имя.
После объявления Путиным мобилизации 21 сентября 2022 года сын Пескова Николай ответил на звонок ведущего интернет-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева, который представился военным комиссаром и сказал, что Пескову уже пришла повестка в войска. Тот являться в военкомат отказался.
«Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне», – заявил он. – У меня проблемы защищать Родину нет - но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах».
В интервью «Комсомольской правде» Песков-младший заявил, что в момент разговора «уже готовился к поездке». ЧВК «Вагнер» обвиняется правозащитными организациями в совершении военных преступлений, организация внесена в санкционные списки ряда стран, США признали ее международной преступной организацией.
В 2017 году «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование про сына Пескова, из которого следовало, что он нигде не работает, но пользуется автомобилями элитных марок и частными самолетами. Там же говорилось, что Николай Песков (в тот момент носящий фамилию Чоулз) около года провел в британской тюрьме за два разбойничьих нападения.
ЕС расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций
Евросоюз расширит запрет на транзит грузов через Россию в новом пакете санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с предложениями новых санкционных мер.
Предполагается, что полностью перевозки через Россию в третьи страны запрещены не будут, ограничения, как ожидаются, коснутся ряда технологий и видов техники.
Как пишет агентство, Польша, Эстония и Литва требуют от ЕС полностью запретить транзит через Россию грузов, которые могли бы быть использованы Российским ВПК, авиационной и космической отраслями. Точный список агентство не приводит.
Ранее несколько журналистских расследований отмечали, что у граничащих с Россией стран ЕС вырос товарооборот со странами Центральной Азии. Предположительно, это может свидетельствовать об обходе ограничений за счет фиктивной отправки санкционных товаров в эти страны.
- В 2022 году объем перевозок грузов по сети российских железных дорог снизился к 2021 году на 3,9 процента, - сообщал «Интерфакс». При этом РЖД анонсировали, что транзит контейнерных грузов мог сократиться на четверть.
- В рамках планируемого пакета санкций ограничения могут быть введены против танкеров и грузовых судов, скрывающих свои координаты во время плавания, пишет Bloomberg. В ряде расследований указывалось, что такие суда могут использоваться для обхода санкций против России и для торговли товарами, вывезенными с контролируемых Москвой территорий Украины.
- Корреспондент Радио Свобоная Европа/Радио Свобода Рихард Йозвяк со ссылкой на свои источники отмечает, что новый санкционный пакет, предположительно, не коснется «Росатома» и алмазов из России. На ограничениях против них настаивают страны Балтии и Польша.
Чеченский госуниверситет потратит 74 млн. рублей на обучение студентов стрельбе
Расположенный в Грозном Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова закупит оборудование для военного учебного центра на 74 миллиона рублей. В вузе, в частности, установят тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя и симулятор бронетранспортера. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, поставщик должен оснастить ряд учебных кабинетов. Например, предполагается, что в одном из них будет располагаться компьютерный тренажер бронетранспортера БТР-82А, «максимально приближенный к реальной обстановке».
Также оформляется кабинет по подготовке операторов дронов и учебный комплекс радиационной, химической и бактериологической защиты. Отдельно поставляются учебные макеты автоматов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пистолетов Ярыгина и Макарова, РПГ-7, программно-аппаратный комплекс «Военная топография» и мультимедийные стенды для стрельбы по ним.
В декабре университет сообщал, что в нем откроется военный учебный центр - студенты проходят в таких обучение армейским специальностям параллельно получению высшего образования. Всего в России планируют устроить на базе университетов 120 таких центров, говорилось в публикации. Открытия проходят на фоне регулярных сообщений об остром дефиците подготовленных военных в российской армии, в том числе - из-за масштабных потерь в Украине.
МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии
Министерство иностранных дел России сообщило, что власти Германии решили массово выслать из страны российских дипломатов. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В ответ МИД объявил о «зеркальной» высылке из России немецких дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России. Согласно заявлению, посол Германии Геза Андреас фон Гайр был официально уведомлен о решении ведомства еще 5 апреля.
- В марте издание Focus писало, что Германия рассматривает возможность высылки из страны более 30 российских дипломатов. По данным СМИ, немецкие органы безопасности пришли к выводу, что представители России могут использовать свой дипломатический иммунитет для вербовки осведомителей с целью саботажа или распространения дезинформации.
- В апреле 2022 года Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, в ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.
В Тбилиси избили главу организации «Армянская община Грузии»
Глава организации «Армянская община Грузии» Артур Мирзоян заявил, что в минувшую пятницу возле дома на него напали три человека в масках - двое били, а третий снимал происходящее на видео.
МВД Грузии начало расследование по статье о групповом насилии.
Мирзоян предполагает, что нападение связано с его общественной деятельностью и тем, что его организация планирует 23 и 24 апреля провести в Тбилиси марш в связи с 108-й годовщиной Геноцида армян, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
Сборная Грузии по хоккею победила сборную Австралии со счетом 3:2
Сборная Грузии по хоккею обыграла сборную Австралии со счетом 3:2 в матче Группы А второго дивизиона чемпионата мира.
От сборной Грузии лучшим игроком сегодняшнего матча признан Данила Слесарев, а лучшим игроком турнира признан Иван Карелин.
Накануне грузинская сборная сенсационно выиграла у сборной Хорватии со счетом 6:0. Ранее в матчах Грузия выиграла у Исландии со счетом 4:1, разгромила Израиль со счетом 7:3, уступила Испании 0:2. Победитель группы А перейдёт в первый дивизион чемпионата мира.
Житель Карельского района, которого попытались задержать российские пограничники, госпитализирован
Гражданин Грузии, которого представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне, 21 апреля, попытались задержать в районе села Чвриниси Карельского муниципалитета, переведен в медицинское учреждение. Как рассказала Общественному вещателю Грузии его супруга, он получил травмы лица.
По словам самого пострадавшего, он и его супруга оказали сопротивление российским военным при попытке их задержания вблизи разделительной линии.
«Мы пасли скот, когда на нас напали двое российских оккупантов и попытались захватить. Мы убежали, довольно много пробежали, но они поймали мою жену, повалили и пытались связать руки, два раза выстрелили под ноги. Я позвал на помощь соседей. На звук вышли люди, но никто не смог к нам приблизиться, никто не смог помочь. Тем временем появилась наша полиция, и, увидев полицию, они оба убежали. Жене тоже плохо, ее ударили прикладом по голове», - рассказал он.
По его словам, в момент инцидента супруги находились на территории, подконтрольной центральному правительству Грузии, на достаточном отдалении от линии де-факто границы.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила накануне, что представители российские военные попытались незаконно задержать двух граждан Грузии в районе села Чвриниси Карельского муниципалитета. Согласно отчету, «получив информацию об упомянутом серьезном инциденте, Служба государственной безопасности активировала горячую линию Миссии наблюдателей Европейского союза. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели международных дискуссий в Женеве».
Суд заключил под стражу задержанного в ходе спецоперации Малхаза Паксашвили
Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения главе одной из группировок террористической организации «Исламское государство», гражданину Грузии Малхазу Паксашвили, избрал заключение.
Как сообщила после заседания журналистам прокурор Майя Силагадзе, суд учел позицию стороны обвинения, согласно которой имелось основание для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы, так как существовала опасность, что он скроется, а также совершения с его стороны нового преступления и препятствования следствию.
По ее словам, обвиняемый Малхаз Паксашвили не признает вину, пишет «ИнтерпрессНьюс». Заседание прошло в закрытом режиме, так как на дело наложен гриф «секретно».
«Я не могу детально говорить о сделанных им заявлениях, но могу сказать, что он не признается в преступлении. Дело находится под грифом «секретно», и мы не можем говорить о содержательных деталях дела. Однако могу подтвердить, что он находится в Грузии несколько лет, и после того, как были получены доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации «Исламское государство» и участвовал в различных операциях, проводимых ею, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан», - сказала Майя Силагадзе.
По ее словам, в Контртеррористическом центре СГБ проводится расследование по факту объединения различных лиц в международной террористической организации, и в рамках этого расследования в свое время были идентифицированы и другие лица, а на данном этапе идентифицирован Малхаз Паксашвили.
Как пояснила прокурор, у обвиняемого нет адвоката, так как он отказывается от защиты.
Родственники и друзья Малхаза Паксашвили сообщали грузинской службе Радио Свобода, что последние восемь лет Малхаз проживает в селе Цинубани Панкисского ущелья, и они не согласны с обвинением.
Мать задержанного, Мзия Нацишвили, сообщила, что ее сын работал в Турции в 2013-2015 годы, и обвинение в том, что он состоял в рядах «Исламского государства», является ложью.
«Я знаю, что он был в Турции много лет назад и работал, с тех пор прошло много времени и он в деревне почти 8 лет. Здесь он занимается тем, чем занимаются другие - сельским хозяйством. Я не верю в то, о чем говорится в обвинительном заключении», - сказала Мзия Нацишвили.
На месте взрыва в Белгороде нашли еще одну авиационную бомбу
На месте взрыва в Белгороде, куда 20 апреля упала авиабомба с российского самолета Су-34, обнаружена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывоопасный предмет нашли саперы. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.
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Гладков заявил, что будут эвакуированы жители 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек.
Как пишет телеграм-канал Baza, авиабомба находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.
- Вечером 20 апреля на Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолета Су-34. В Минобороны объяснили происшествие "нештатным сходом авиационного боеприпаса". В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Три человека пострадали.
Зеленский запретил связанные с Россией географические названия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Согласно закону, запрещено присваивать географическим объектам названия, «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие» Россию. В частности, запрещено использовать названия, связанные с российскими памятными, историческими, культурными местами, датами, событиями. Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», и преследовали диссидентов.
В пояснительной записке к законопроекту было сказано, что он поможет «создать новую идентичность», «преодолеть имперские колониальные мифы» и «стать украинцам полноценными хозяевами на своей земле.»
Народный депутат Владимир Вятрович рассказал изданию «Страна», что закон вступит в силу через три месяца после опубликования. После этого органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от «символов русского мира».
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине ускорился процесс переименования топонимов, названных в честь деятелей российской и советской истории и культуры, в том числе многих украинцев, памятники им сносятся.
- В частности, в Одессе были снесены скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, в Харькове демонтирован бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову, в Киеве были переименованы десятки улиц.
Хазарадзе перечислит первые 100 тысяч лари для помощи детям с ахондроплазией
Лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе призвал правительство, политиков и бизнесменов к созданию в Грузии специального фонда для закупки лекарств для детей с ахондроплазией и выразил готовность участвовать в финансировании фонда.
«Есть вопросы, которые выше политики. Давайте научимся делать такие вещи вместе, научимся объединяться вокруг проблемы, научимся делать добро вместе… Мой первый взнос будет 100 000 лари», – сказал Хазарадзе.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, карликовость, при которой у детей не растут конечности. Средний рост людей с ахондроплазией – 120-130 см. Заболевание вызывает мучительные боли и множество осложнений, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Грузии до 30 таких детей. Родители обивают пороги Минздрава, прося принять госпрограмму и завезти единственное в мире лекарство – вазоритид/Voxzogo. Оно очень дорогое – около 200 тысяч долларов на год. Минздрав Грузии говорит, что лекарство новое, хотя уже прошло авторизацию и нужно время, чтобы изучить действие. Не дает своих рекомендаций на данном этапе и ВОЗ.
Но у детей нет времени ждать. С каждым прожитым годом шансы уменьшаются – лекарство активно только пока открыты зоны роста.
На этой неделе министр здравоохранения пытался успокоить родителей, просил подождать и обещал любую другую помощь – оплатить диагностику, операции или физиотерапию. Но родители решили продолжать акции и требуют встречи с премьер-министром.
Спецслужбы Грузии заявили о задержании террориста «Исламского государства»
В результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, задержан лидер одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданин Грузии Малхаз Паксашвили. По данным ведомства, арест был произведен на основании решения суда.
По результатам совместных мероприятий Контртеррористического центра, Генеральной прокуратуры и МВД установлено, что указанное лицо в 2013 году покинуло Грузию, выехало в Сирию и присоединилось к террористической организации «Исламское государство», пишет SOVA.
В 2013-2015 годах он числился в группе т.н. «военных эмиров» братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили, и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.
Задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками «Исламского государства» и в одной из группировок этой террористической организации он занимал должность т.н. «наиба».
Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает наказание за вступление в террористическую организацию иностранного государства и содействии террористической деятельности. Преступление грозит лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.
В заявлении Службы госбезопасности отмечается, что ведомство продолжает борьбу с международным терроризмом: «Грузия остается одним из активных участников и надежных партнеров международной контртеррористической системы».
Курскую область обстреляли более 20 раз. Жертв нет
Утром 22 апреля украинская армия обстреляла Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, со стороны Украины зафиксировано «больше 20 прилетов». Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, повреждены сети электроснабжения – без электричества остаются жители трех населенных пунктов.
Вчера о падении украинских беспилотников сообщали власти Брянской и Курской областей. В первой дрон упал на жилой дом – пострадавших нет. На территории другой беспилотник атаковал трактор-погрузчик – водитель не пострадал.
За те же сутки, по данным Генштаба украинской армии, Россия нанесла по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8534 мирных жителя, 14 370 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчетам издания «Новая газета Европа», к началу февраля 2023 года от обстрелов в России и в аннексированном ею Крыму пострадали 168 человек.
Bloomberg: Индия приостановила закупки российского вооружения
Поставки российского вооружения в Индию прерваны из-за неспособности двух сторон договориться о способах оплаты, сообщает Bloomberg co ссылкой на индийских чиновников, знакомых с вопросом.
Поставки прервались из-за отказа Дели расплачиваться за российское оружие долларами, поскольку это может привести к введению вторичных санкций против Индии. Речь идет о контрактах на два миллиарда долларов и о российских кредитах в десять миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку Индией запчастей и двух зенитно-ракетных установок С-400. Поставки, по информации Bloomberg, заморожены уже год.
Переговоры об использовании других валют ни к чему не привели. Москва отказывается принимать индийские рупии из-за нестабильности курса этой валюты. Индия не хочет совершать сделку в рублях, опасаясь, что в таком случае она не сможет приобрести вооружение по реальным рыночным ценам.
Среди обсуждаемых вариантов были также евро и дирхам, однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать пристальное внимание со стороны США и будет невыгодно Индии из-за неблагоприятного валютного курса. Идея расплатиться за оружие индийскими товарами трудно реализуема: российский экспорт в Индию значительно превышает импорт оттуда.
Отсутствие поставок комплектующих и запасных частей представляет особую проблему для Индии, на вооружении которой находятся более 250 истребителей СУ-30, более 1200 танков Т-90 и семь субмарин российского производства. По словам индийских представителей, они не уверены в способности России продолжать регулярное техническое обслуживание боевой техники.
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