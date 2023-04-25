Генсек НАТО призвал Грузию удвоить усилия по проведению реформ

Президент России Владимир Путин принял решение о войне с Украиной в конце февраля – начале марта 2021 года. Об этом говорится в расследовании издания «Вёрстка».

Журналисты переговорили с источниками, близкими к российскому руководству. По словам собеседников, причиной войны с Украиной для Путина в значительной степени стали некая личная обида и желание мести.

Негативное отношение к Украине у российского президента формировалось много лет, пишет «Вёрстка». Последней каплей якобы стало закрытие медиаактивов Виктора Медведчука – пророссийского политика, близкого знакомого Путина.

Подготовка к вторжению шла почти год, но всё это время в Кремле исходили из неверных предпосылок и расчётов, говорится в расследовании. Решающую роль в том, что Путин принял решение начать вторжение, сыграл его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук. Он, по словам близкому к Кремлю собеседника издания, убедил Путина, что Европа разделена противоречиями и сейчас лучшее время для быстрой операции.

Источники «Вёрстки» утверждают, что Путин собирался угрожать Украине войной в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Кремль опубликовал её в июле 2021 года, но в окончательный вариант текста угроза не попала.

Ещё один источник рассказал журналистам, что на дискуссионном клубе «Валдай» в октябре 2021 года один из присутствовавших там представителей силовых ведомств в частных разговорах утверждал, что Россия хочет сменить режим в Киеве. Речь при этом шла о готовности достичь этой политической цели именно силовым способом, говорится в расследовании.

Ещё один собеседник утверждает, что в декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, в России обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями.

По данным расследователей, министр обороны Сергей Шойгу не спорил, а даже обрадовался решению Путина вторгнуться на территорию Украины. Один из собеседников, которого журналисты называют «старым приятелем Путина», сообщил, что Шойгу не понимал, в каком состоянии находится армия. Глава Минобороны якобы думал, что военная операция будет не серьёзнее аннексии Крыма.

Источник в администрации российского президента утверждает, что к длительной войне российские власти не готовились. На войну с Украиной была брошена группировка численностью 160 тысяч военнослужащих. Этого мало для захвата страны, в которой проживает 44 миллиона граждан.

Бывший чиновник Кремля в разговоре с «Вёрсткой» отметил, что практически вся политическая и военная элита России выступает против войны. При этом представители высших эшелонов власти в частных беседах говорят, что должны работать в команде. Один и собеседников издания рассказал, что крупный чиновник Госдумы не смог уйти в отставку: после того, как он сообщил о намерении уволиться, к его супруге и сыну пришли представители ФСБ.

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли более восьми с половиной тысяч мирных жителей, более 14 тысяч пострадали. Эти данные могут быть неполными.

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