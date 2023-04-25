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Саломе Зурабишвили поддержала семьи детей с ахондроплазией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня в своей резиденции встретилась с родителями детей с ахондроплазией, которые проводят акции в Тбилиси с требованием к правительству закупить лекарство.
Участники встречи заявили, что получили от Зурабишвили «полную поддержку». Они убедились, что она в курсе проблемы и что все дни, пока идут акции, разговаривала с разными специалистами за рубежом, чтобы узнать как можно больше подробностей о препарате, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент выразила готовность включиться в процесс, чтобы «ускорить процесс» – создать национальный протокол и обеспечить своевременную доставку в Грузию лекарства.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, при котором не растут конечности, деформируется позвоночник и череп, дети испытывают мучительные боли, многим приходится делать операции.
Средний рост взрослых людей с ахондроплазией – 120-130 см, но недавно в США и Европе одобрили лекарство вазоритид, которое обеспечивает рост. Оно настолько дорогое, что семьи с больными детьми могут рассчитывать только на господдержку и требуют от правительства Грузии закупить препарат по госпрограмме.
В правительстве заявили, что лекарство новое и пока не до конца ясны побочные эффекты, в связи с чем нужно время. Премьер-министр Гарибашвили накануне заявил, что правительство не отказывается, но должно во всем разобраться.
Матери больных детей продолжают акции, требуя ускорить процесс – для детей важен каждый год, потому что лекарство эффективно только пока открыты зоны роста.
По словам участников протеста, для финансирования лекарств для 12 детей из бюджета требуется около трех миллионов долларов в год.
Жители Грузии за несколько дней собрали 40 тысяч лари. Участники акций призвали прекратить сбор, заявив, что лекарство обязано купить правительство, которое существует на деньги налогоплательщиков. Всю собранную сумму они решили отдать одной из женщин, которая одна в крайней бедности растит ребенка с ахондроплазией и не имеет своего жилья.
Другие новости дня
Глава МИД Польши заявил о поддержке евроатлантической интеграции Грузии
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша всегда была и будет сторонником евроатлантической интеграции Грузии.
Рау прибыл в Тбилиси накануне вечером и проводит встречу с первыми лицами Грузии. Он сделал заявление на пресс-конференции, совместно с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.
«Грузия и грузинское общество традиционно пользуются в Польше большой симпатией. Это симпатия, которая сформировалась в ходе борьбы за независимость наших стран, а также в ходе совместного сопротивления российскому империализму, жертвой которого сегодня является Украина, а в 2008 году - Грузия», - цитирует Рау агентство «Новости-Грузия».
Он напомнил, что президент Лех Качиньский на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году категорически потребовал предоставления Грузии MAP, а в августе этого же года возглавил группу международных друзей и приложил все усилия, чтобы остановить российскую агрессию. По его словам, Польша всегда безоговорочно поддерживала стремление грузинского общества к независимости, свободе и миру, а также суверенное «выбора модели развития, выбора альянса и интеграционного института.
Он также отметил, что приближается Вильнюсский саммит НАТО, а также момент, когда Евросоюз примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.
«По всем вышеперечисленным вопросам Польша пытается найти разумное решение и оказать посильную помощь Грузии, потому что мы глубоко убеждены, что наше сотрудничество отвечает интересам Европы и свободного мира в широком смысле… Ведется очень интенсивная дипломатическая работа, в которой задействованы все партнеры, в том числе партнеры по Веймарскому треугольнику.
Недавно Грузию посетил министр иностранных дел Германии, в ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Франции. Мой сегодняшний рабочий визит в Тбилиси является частью этой усиленной дипломатической работы. Цель моего визита – обсудить вызовы и возможности и возможные пути преодоления этих проблем, принимая во внимание нашу традиционную дружбу», – сказал глава МИД Польши.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поблагодарил своего польского коллегу Збигнева Рау за визит, отметив, что он произошел «в критически важное время».
«Нас объединяют не только глубокие исторические связи и давние традиции дружбы, но и общие интересы и стремления. Грузинский народ всегда будет помнить бескорыстную поддержку Польши в самый трудный период новейшей истории нашей страны…. Поддержка Польши в направлении нашей европейской и евроатлантической интеграции жизненно важна, и мы рады, что у нас есть Польша, такой сильный друг», - заявил Илья Дарчиашвили.
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Сова»
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста России о ликвидации правозащитного центра «Сова». Об этом сотрудники организации сообщили в телеграме. Решение будет обжаловано.
Центр занимается мониторингом проблем экстремизма в России. В 2016 году организацию признали «иностранным агентом».
О том, что российское министерство юстиции потребовало закрыть «Сова», стало известно в марте. Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе. Основным нарушением было признано участие «Совы» в мероприятиях или организация их вне Москвы, где центр зарегистрирован.
Перед иском Минюста в серии публикаций, в том числе на государственном телеканале Россия-24, организацию обвинили в русофобии, противодействии «традиционным ценностям» и критике законов. Глава центра Александр Верховский осенью был выведен из президентского Совета по правам человека.
По словам правозащитников, сегодня суд отказался отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский суд Москвы рассмотрит встречный иск «Совы» к московскому управлению Минюста. Центр настаивает, что ведомство проводило проверку с нарушением закона.
Мосгорсуд также не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не идет вразрез с законодательством.
Информационно-аналитический центр «Сова» основан в 2002 году сотрудниками Московской Хельсинкской группы, недавно ликвидированной судом, и информационно-исследовательского центра Панорама.
В сентябре прошлого года ликвидации «Совы» потребовало движение «Ветераны России». В ноябре Минюст начал внеплановую проверку центра.
Захарова рассказала об усилиях по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора
Со стороны российских миротворческих сил предпринимаются все необходимые усилия как на земле, так и на политическом уровне для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возврата к трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также заверила, что уже есть договоренность о проведении трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении на территории России, дата будет объявлена дополнительно.
Комментируя региональный визит министра иностранных дел Франции, Захарова сказала, что западные страны всегда заявляют о своем участии в нормализации армяно-азербайджанских отношений, но, по ее словам, их деятельность в этом направлении не является конструктивной.
По словам Захаровой, Франции не удалось сыграть роль «честного посредника».
Сегодня переговоры с главой МИД Франции провел министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он заявил, что Ереван игнорировал призывы Баку прекратить незаконное использование Лачинской дороги, в результате чего Азербайджан решил установить контрольно-пропускной пункт для обеспечения прозрачности.
«Лачинская дорога открыта и останется открыта», – сказал Байрамов.
Ситуацию, связанную с открытием КПП в Лачинском коридоре, сегодня глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обсудил с новоназначенным командующим российскими миротворческими войсками, генерал-полковником Александром Ленцовым.
Как сообщает пресс-служба карабахского лидера, в ходе встречи были обсуждены деятельность миротворческих сил, снятие блокады Нагорного Карабаха, сохранение режима Лачинского коридора, гарантирование нормального функционирования жизненно важных инфраструктур и другие вопросы.
Грузинский лари укрепился до максимального с 2018 года уровня
Грузинский лари вновь укрепился по отношению к доллару и евро.
По информации Национального банка Грузии, курс доллара США опустился ниже отметки в 2.5 лари и составил 2.4991. Грузинская валюта укрепилась до максимального уровня за почти пять лет – с августа 2018 года.
Стоимость евро – 2.7605 лари.
Ранее сообщалось, что в течение 2022 года Грузия получила 4,37 млрд долларов денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.
Переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан.
На этом фоне грузинский лари укрепляется, а резервы Нацбанка страны впервые превысили пять миллиардов долларов.
Страны НАТО отправили в Украину почти всю обещанную военную технику
Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов», – сказал Столтенберг.
Также он сообщил, что страны НАТО подготовили и оснастили более девяти украинских бронетанковых бригад.
«Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории», – отметил Столтенберг.
- Страны НАТО оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 71 миллиарда долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи. Помощь остальных стран меньше.
- Представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём», и принятие подобных законов «будет иметь негативный эффект». Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
Суд в Бишкеке запретил работу Киргизской службы РСЕ/РС в стране
Суд в Бишкеке в четверг вынес решение о запрете работы в Кыргызстане Киргизской службы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Ленинский районный суд киргизской столицы удовлетворил требование министерства культуры страны. Решение последовало за блокировкой сайтов Радио «Азаттык» на киргизском и русском языках в октябре прошлого года. До этого РСЕ/РС отказалось удались со своих сайтов кадры столкновений со смертельным исходом на киргизско-таджикской границе. Президент медиакорпорации Джейми Флай назвал сегодняшнее решение суда «возмутительным».
«Наша история показывала, что когда люди хотят найти путь к правдивой информации, цензурированной властями, им удаётся это сделать», – заявил Флай.
Министерство культуры утверждало, что в размещённом на сайтах медиакорпорации видеоролике односторонне изложена позиция таджикской стороны. Это обвинение ответчик отверг, руководство медиа-корпорации расценило шаг властей в Бишкеке как преследование свободных СМИ, подрывающее демократию в Кыргызстане.
«РСЕ/РС серьезно относится к своим обязательствам по сбалансированному освещению событий. Мы изучили содержание данного материала и не обнаружили никаких нарушений наших стандартов. Мы не поддадимся давлению с целью удаления сбалансированных материалов с наших сайтов, будь то со стороны Кремля или правительства Кыргызстана», – говорилось в сообщении руководства корпорации.
Адвокаты Радио Азаттык вскоре после оглашения постановления районного суда 27 апреля заявили, что обжалуют это решение. Ответчик настаивает на том, что судья не принял во внимание доводы и основания, представленные в ходе последнего заседания. Жалоба будет подана в городской суд Бишкека.
Население Грузии увеличилось за счет россиян
По информации Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), общая численность населения страны по состоянию на 1 января 2023 года составила 3 млн 736 тысяч человек. За год население Грузии увеличилось на 1.3%.
По информации Грузстата, естественная убыль населения составила 6799 человек, а положительное миграционное сальдо – 54 509.
Общее число мигрантов, приехавших в Грузию, в 2022 году составило 179 778 человек. Это на 142,9% больше показателя 2021 года. Среди них, по информации Грузстата, 62 304 гражданина России, 54 405 граждан Грузии, 20 716 граждан Украины, 13 361 гражданин Беларуси.
При этом число людей, покинувших Грузию, составило 125 269. Значительная часть эмигрантов – граждане Грузии (100 802).
В 2022 году в Грузии были зафиксированы максимальный рост населения и максимальное положительное миграционное сальдо со времени распада СССР.
Российский банк запустил валютные операции для бизнеса в грузинских лари
Российский банк «Точка» запустил валютные операции для предпринимателей в грузинских лари. Как сообщил представитель кредитной организации, грузинскую валюту можно отправить в любые банки Грузии и мира.
Отмечается, что помимо долларов, евро и рублей, которые можно отправить в некоторые грузинские банки, стали возможны платежи в лари во все банки Грузии.
«За прошлый год товарооборот между Грузией и Россией вырос на 52% по сравнению с 2021 годом. Сейчас Россия – один из основных торговых партнеров Грузии, поэтому мы запустили у себя новую валюту, которая поддержит тренд на взаимодействие между странами», – отметила представитель банка Анна Давыдова.
Как пишет ТАСС, для перевода денег в банки других стран предпринимателю нужно открыть валютный счет. Комиссия за валютный платеж будет зависеть от тарифа.
- «Точка» — российский цифровой банк без физических офисов. Он сфокусирован на «создании экосистемы сервисов для юридических лиц», ориентирован на дистанционное обслуживание предпринимателей. Банк получил лицензию Центробанка РФ в феврале текущего года.
Абхазский Кабмин утвердил выплаты семьям бойцов, погибших в Украине
Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия установил единовременные социальные выплаты семьям добровольцев Дмитрия Торгашова и Бесика Липартия, погибших на войне в Украине.
Как пишет агентство «Апсныпресс», отцу Торгашова будет выплачено единовременное социальное пособие в размере 1 млн рублей, а отцу Липартия – 500 тысяч рублей.
Кроме того, установлены дополнительные меры социальной поддержки семье погибшего в Украине Адама Лагвилава – ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
По информации из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба, Вячеслав Новицкий, Адам Лагвилава, Нодар Абиджба и Дмитрий Цвижба. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, среди погибших на войне есть и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Российские активисты требуют лишить гражданства РФ Тамару Гвердцители
Российские активисты потребовали лишить гражданства РФ народную артистку страну, певицу грузинского происхождения Тамару Гвердцители. Как сообщает Telegram-канал Mash, обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру направили члены движения «Отцы России».
Общественники потребовали аннулировать гражданство Гвердцители, которое она получила более 20 лет назад – в 2000 году. Активисты недовольны тем, что после широкомасштабного российского вторжения в Украину певица «мягко говоря, поступает некрасиво». Она отменила турне по российским городам, но отправилась с гастролями в Соединенные Штаты.
«После начала СВО отменила тур по РФ, потом творчески замолчала и уехала за бугор. А теперь, втихую ото всех, собралась колесить по США и радовать эмигрантов песнями на русском языке», — передает Mash.
61-летняя звезда выступит в Нью-Йорке, Филадельфии, Майами, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Денвере и Чикаго. Стоимость билетов достигает 125 долларов.
«Но приезжать в Россию Тамара Михайловна пока отказывается. Компромисс – Турция, если заказчик уговорит. Свободна она строго с июня, потому что в мае, по ее словам, решает проблемы со здоровьем», — сообщил Telegram-канал.
Директор певицы Сергей Пудовкин в комментарии изданию «Абзац» назвал требование российских активистов «откровенным идиотизмом».
«Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо», – сказал он.
Общественное движение «Отцы России» было создано при помощи бывшего детского Омбудсмена Анны Кузнецовой в 2021 году. Активисты занимаются вопросами наставничества и воспитания, оказанием адресной помощи семьям, пишет СОВА.
На севере Польши упала авиационная ракета или беспилотник
На севере Польши обнаружены фрагменты неопознанного «военного объекта воздушного базирования», предположительно, с надписями на русском языке. Речь может идти о авиационной ракете или ракете из польского зенитного комплекса. Лес, куда упал объект, охраняется военной полицией.
О падении неизвестного объекта у деревни Замосць в 15 километрах от Быдгоща стало известно в среду, 26 апреля. Тогда местные службы и военные не стали комментировать ситуацию «Газете Выборча». Местный житель сообщил изданию, что с неба упала ракета или беспилотник.
Вечером в среду на место прибыли сапёры и полиция, сообщает Onet.pl. Радиостанция RMF FM сообщает, что упасть могла ракета длиной несколько метров, такая же состоит на вооружении польской армии. Станция сообщает, что ракета могла быть выпущена из польского комплекса ПВО во время учений. Министерство обороны Польши сообщило в твиттере, что ситуация не угрожает местным жителям.
В Мелитополе убит назначенный Россией полицейский
Рано утром в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области в результате взрыва погиб начальник районного отдела полиции. Об этом сообщает мэр города Иван Фёдоров и назначенная Россией городская администрация.
Взрыв произошёл в центре города, у подъезда жилого многоквартирного дома. Фёдоров назвал имя погибшего – Александр Мищенко. По его данным, до российского вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела городской полиции. После захвата города он остался на своей должности.
Российская администрация Мелитополя сообщает, что в результате взрыва пострадали двое полицейских. Их госпитализировали. Позже один из них умер в больнице.
- Российские войска захватили Мелитополь в марте 2022 года. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира. В марте 2023 года Россия назначила Мелитополь столицей оккупированной Запорожской области.
- В Мелитополе регулярно происходят диверсии и покушения на российское руководство или сотрудничающих с ним местных жителей.
Сотрудники грузинской авиакомпании вернулись на родину из Судана
Эвакуированные из охваченного боями Судана сотрудники грузинской авиакомпании Geo Sky вернулись в Тбилиси. Ранее они смогли добраться до столицы Египта – Каира.
В Судане находились 33 гражданина Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры двух авиакомпаний из Грузии. Сотрудники MyWay Airlines вернутся в Тбилиси завтра, 28 апреля.
«Эхо Кавказа» писало, что в Судане, предположительно, сгорел самолет авиакомпании Myway Airlines. Грузинская сторона пока не может перепроверить эту информацию. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.
Между Грузией и Данией возобновится прямое авиасообщение
С 1 декабря 2023 года возобновится прямое авиасообщение между Грузией и Данией. Рейсы из Кутаиси в Копенгаген будет выполнять Wizz Air.
Венгерская бюджетная авиакомпания начала полеты из Грузии в Данию в 2019 году, однако авиасообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса.
Сегодня, 27 апреля представители авиакомпании сообщили, что Wizz Air добавит четвертый самолет (AIRBUS 321neo) на базу в международный аэропорт Кутаиси.
Кроме Копенгагена, на сайте с июня 2023 года анонсированы прямые рейсы в Мадрид, Брюссель, Познань, Франкфурт и Гамбург. Об их начале Wizz Air объявила несколько месяцев назад.
Анкара опровергла сообщения о плохом здоровье Эрдогана
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию, что президент Реджеп Тайип Эрдоган испытывает проблемы со здоровьем.
«Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана», – написал он на своей странице в Twitter вечером в среду, 26 апреля. Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую», которая состоится 27 апреля, в онлайн-формате, передает DW.
Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании.
«По совету врачей сегодня я буду отдыхать дома», – написал он в Twitter в среду.
Эрдоган сообщил, что вместо него в предвыборных митингах, запланированных на этот день в Кырыккале, Сивасе и Йозгате, примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.
«С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу», – добавил президент Турции.
Позднее заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир в Twitter написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», вместо этого он примет участие в мероприятии в онлайн-формате. Запланированный на четверг предвыборный митинг в Мерсине, где расположена АЭС, «перенесен на более позднюю дату», сообщил Кандемир.
Кроме того, по данным СМИ, отменено интервью Эрдогана, которое он должен был дать 27 апреля четырем турецким телеканалам.
Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее «желудочным гриппом» и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.
- 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конкуренцию 69-летнему Эрдогану, который намерен переизбраться на очередной срок, составляет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», лидер Народно-республиканской партии.
В Судане при действующем перемирии вспыхивают бои
Объявленное в Судане 72-часовое прекращение огня в основном соблюдается. Как сообщает из пригородов Хартума корреспондент Би-би-си, бои продолжаются вблизи телевизионного центра и главной радиостанции.
Не хватает докторов, население продолжает искать продукты питания и наличные денежные средства.
Начальник Генштаба выступил за продление перемирия, первоначальный срок которого, 72 часа, заканчивается в пятницу. Предложения Абдель Фаттаха аль-Бурхана включают направление представителей армии Судана и воюющих с ней Сил быстрой поддержки в город Джуба (Южный Судан) - для обсуждения подробностей возможного установления мира.
Конфликт обострился 15 апреля по поводу борьбы за власть. Действующее 72-часовое перемирие вступило в силу в минувший понедельник. Слышны взрывы и выстрелы.
На сессии ПАСЕ Россию призвали выполнять решения ЕСПЧ
Российская Федерация занимает первое место по количеству невыполненных решений Европейского суда по правам человека среди всех стран-членов Совета Европы. Помимо этого, у России больше, чем в случае любого другого государства Европы, невыполненных решений ЕСПЧ по так называемым основным делам. Об этом говорится в докладе «Исполнение решений Европейского суда по правам человека», заслушанном в Страсбурге на весенней сессии Совета Европы 26 апреля.
«Сложившаяся ситуация означает, что пострадавшие все еще ждут возможности в полной мере воспользоваться своими правами в России в соответствии с международными стандартами и решениями ЕСПЧ», – рассказал автор доклада Константинос Эфстатиу. По его словам, несмотря на то, что Москва была исключена из механизмов Совета Европы в 2022 году, описанные в докладе выводы касаются проблем, имеющих отношение ко времени, когда Россия была членом Совета Европы.
«Российская Федерация, согласно международному праву, по-прежнему связана обязательствами уважать права человека и выполнять окончательные решения, вынесенные против неё в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Но в данном случае речь не только о международно-правовых обязательствах, а в первую очередь о том, что исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России», – заявил Эфстатиу.
В докладе упомянуты несколько наиболее проблемных дел, всё ещё находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, а также по которым были вынесены решения. Они касаются ограничений свободы слова, блокировки онлайн-ресурсов из-за публикаций, осуждающих агрессию России в отношении Украины, похищения людей в Чечне, множественные нарушения прав тех, кто содержится под стражей, дела ЮКОСа и Алексея Навального.
«По состоянию на 31 декабря 2021 года из 5 533 дел, находящихся на рассмотрении Комитета министров Совета Европы, контролирующего выполнение решений ЕСПЧ, самое большое число дел касалось Российской Федерации (1 942), то есть, 35% всех дел. В настоящий момент Россией не выполнено по меньшей мере 2 395 решений. Несмотря на то, что Россия перестала быть членом Совета Европы, более 22% всех исков, поданных в ЕСПЧ, касаются Российской Федерации», – пишут авторы в разделе о России.
Люди ожидают справедливого отношения к ним
Среди проблем, мешающих выполнять решения ЕСПЧ России, отмечены «постоянные проблемы с верховенством права, нетерпимость к демократии и свободе слова, а также последствия вмешательства, зачастую военного, в дела стран региона». В частности, составители документа упоминают дела «Грузия против России», «Молдова против России», а также несколько дел, вердикта по которым еще нет, например, о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году.
В докладе говорится, что Россия не выполняла решения ЕСПЧ не только после того, как начала агрессию в Украине и была исключена из механизмов Совета Европы, но и ранее, когда она была полноправным членом международной организации.
Эфстатиу призвал страны, упомянутые в докладе, внимательно изучить наиболее громкие дела, решения по которым вынес ЕСПЧ и которые пока не выполнены, и принять меры. «Люди ожидают справедливого отношения к ним… Поиск Правды – это установление культуры соблюдения прав человека», – заявил он.
Доклад касался в первую очередь стран, чаще других не выполняющих решения ЕСПЧ. Цель документа – определить проблемы, из-за которых решения не исполняются из-за отсутствия политической воли или механизмов внутри государств, чаще всего связанных с необходимостью проведения реформ в тех областях, где нарушаются права человека.
Помимо России, в докладе уделено внимание пяти странам: Азербайджану, Венгрии, Румынии, Турции и Украине.
«Ассамблея Совета Европы по-прежнему глубоко обеспокоена количеством случаев выявленных структурных и сложных проблем, находящихся на рассмотрении Комитета министров в течение более чем пяти лет. Наряду с этим, есть понимание, что ситуация в Украине является сложной по сравнению с другими странами из-за агрессивной войны России и последствий, которые она имеет для украинских властей и общества в целом», – пишут авторы доклада.
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В ЕС сохраняются разные подходы к закупкам боеприпасов для Украины
Послы государств Европейского союза вновь не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Как отмечают «Немецкая волна» и польская радиостанция RMF FM, Брюссель ранее обещал Киеву передать до конца года 1 миллион боеприпасов. Речь шла как о складах в странах ЕС, так и о совместных закупках. Но из этого «миллиона» к настоящему времени Украине отгружено менее 40 тысяч боеприпасов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал министров обороны 27 стран-участниц обратить внимание на эту ситуацию. Некоторые европейские дипломаты считают, что совместные закупки блокирует Франция. В Париже говорят, что всё производство и цепочки поставок боеприпасов должны находиться в Европе. Франция против того, чтобы снаряды производились в одной из стран ЕС, а порох изготовлялся в Южной Корее. «При таком подходе, мы никогда не поставим Украине боеприпасы», приводит «Немецкая волна» слова одного из европейских дипломатов, знакомого с ситуацией.
О нехватке сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами ранее писала Financial Times. Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечала газета.
В то же время, Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.
Об этом он сказал во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает «Европейская правда».
«Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность», – добавил генерал Кристофер Каволи.
«В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины», – сказал генерал
Кроме того, он выразил убеждение, что украинские партнеры хорошо используют оказанную помощь.
Азербайджан торжественно поднял флаг на мосту Хакари
Азербайджан торжественно, с участием вооруженных военных, поднял флаг на мосту Хакари. «Пограничный переход готов», - доложил полковник Пограничных войск Азербайджана своему главнокомандующему, президенту страны Ильхаму Алиеву.
Сейчас на дороге из Армении в Нагорный Карабах стоит азербайджанский КПП на мосту Хакари, а затем блокпост азербайджанских активистов на перекрестке Шуши-Каринтак, пишет Радио Азатутюн.
Министерство здравоохранения непризнанного Нагорного Карабаха накануне сигнализировало о том, что в связи с установкой азербайджанского КПП была отменена перевозка в Армению 28 пациентов, среди них 9-летний ребенок с острым лейкозом и женщина на последнем сроке беременности, которая после родов нуждается в экстренной операции на сердце, а в Карабахе ее провести невозможно. Сегодня при посредничестве Международного комитета Красного Креста беременная женщина, ребенок и другие тяжелобольные прибыли в Ереван.
«Сегодня на наших автомобилях и при нашем посредничестве в Республику Армения были перевезены 16 человек, люди, у которых имеются проблемы со здоровьем. Мы планируем, что люди, которые получили лечение в различных медучреждениях Республики Армения, вернутся», - сказала представитель миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян.
11 пациентов, прибывших в Армению на лечение, уже выздоровели и возвращаются в Карабах на машинах Красного Креста.
Официальный Баку утверждает, что этот КПП на мосту Хакари призван сделать движение транспорта прозрачным и не будет препятствовать «въезду и выезду граждан армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана».
Пока едут и приезжают только машины Красного Креста и российских миротворцев. Между этими двумя азербайджанскими блокпостами остались четыре села Шушинского района, где проживают 350 жителей Карабаха, с воскресенья они оказались отрезанными как от Степанакерта, так и от Гориса. Пока острых продовольственных проблем в селах Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох и Лисагор нет, сообщил глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.
«В селе все есть, есть картошка, есть мука, есть фасоль, есть зелень, есть сыр, словом, с голода не помрем», - сказал он.
Гриша Ованнисян надеется, что российские миротворцы смогут доставить в села гуманитарный груз, если эта двойная блокада продолжится.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл Грузию
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл Грузию с двухдневным визитом. Главу МИД Польши в Тбилисском международном аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел Грузии.
По словам Теймураза Джанджалия, визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и поддержка Польши очень важны для Грузии.
«Мы надеемся, что еще одна важная страна-партнер и впредь продолжит поддерживать Грузию как на внешнеполитическом направлении, так и с точки зрения территориальной целостности Грузии», - сказал он.
В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Польши проведет встречу со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, главой правительства Ираклием Гарибашвили и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Збигнев Рау также возложит венок к мемориалу героев, павших в борьбе за единство Грузии, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.
Зеленский: Мир за счет территориальных уступок невозможен
Достижение мира за счет территориальных уступок невозможно. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года. Об этом по итогам телефонных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином написал в телеграме Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, мир должен быть устойчивым и справедливым, основанным на принципах международного права и с уважением устава ООН. «Мир с территориальными компромиссами невозможен», - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также сообщил, что стороны обсудили ключевые темы отношений Киева и Пекина. «Особое внимание было уделено путям возможного сотрудничества для установления устойчивого и справедливого мира», - отметил президент Украины.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что украинский и китайский мирный планы нашли общие точки соприкосновения – в частности по вопросу неиспользования ядерного оружия.
Первый с начала войны разговор Зеленского и Си приветствовал Белый дом. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры хорошей новостью. Вместе с тем, пока неизвестно, приведет ли состоявшийся контакт к прогрессу в мирном урегулировании, отмечают в Вашингтоне.
По словам Кирби, США не получали предварительного уведомления о телефонном разговоре, сообщает Голос Америки.
МИД России заявил, что Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине. При этом представитель министерства Мария Захарова в официальном комментарии ведомства сообщила, что «управляемый Вашингтоном Киев вряд ли может адекватно воспринять призывы к миру».
Си по итогам переговоров заявил, что Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки.
Кроме того, Пекин сообщил, что отправит в Киев свою делегацию, для урегулирования вооруженного конфликта России с Украиной. По предварительным данным возглавить миссию КНР может бывший китайский посол в Москве Ли Хуэй. Он работал в России с 2009 по 2019 год.
В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис. Критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации.
Прокуратура Польши конфисковала деньги со счетов посольства России
Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, речь идет о крупных суммах как в польских злотых, так и в долларах США.
Андреев сообщил, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета польской прокуратуры. Уведомление об этом было доставлено российскому диппредставительству. Вслед за этим банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, добавил посол. Он расценил случившееся как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Счета российского посольства в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Причиной блокировки стали подозрения польских властей, что деньги со счетов посольства России могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ российская сторона также заморозила счета польского посольства в Москве.
Кроме того, Польша изъяла у российского диппредставительства несколько объектов недвижимости, включая здание, где жили дипломаты, и базу отдыха под Варшавой.
Польское издание Rzeczpospolita 12 мая прошлого года сообщало, что на счетах посольства России в Польше было заблокировано около 5 млн злотых, или $1,1 млн.
- Польша - одна из наиболее активных противниц военного вторжения России в Украину. Она оказывает значительную военную помощь Украине как в рамках НАТО, так и самостоятельно. Страна приняла несколько миллионов беженцев из Украины - больше, чем любая другая. В Польше регулярно проходят акции протеста против войны. В мае прошлого года неизвестные облили российского посла Андреева красной краской в знак протеста.
Под Херсоном погиб фиксер итальянского издания La Repubblica
В результате обстрела российскими войсками Антоновского моста в Херсонской области Украины погиб фиксер итальянского издания La Repubblica Богдан Битик.
Корреспондент издания Коррадо Зунино, который готовил репортаж о жизни гражданского населения в освобожденном украинскими войсками Херсоне, и проводником которого был Битик, госпитализирован с ранением в плечо.
Власти Италии сообщили, что Зунино был ранен во время атаки беспилотника. Редакция La Repubblica утверждает, что по журналистам открыли огонь снайперы.
Генпрокуратура Украины начала расследование инцидента.
- По данным международной организации «Репортеры без границ» на начало апреля на войне в Украине были убиты восемь работников СМИ. Украинские власти заявляют о десятках погибших.
На войне в Украине погиб ещё один грузинский боец
Ещё один грузинский доброволец, воевавший на стороне ВСУ, погиб в Украине. О смерти Зураба Одишвили сообщил глава «Объединённого кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия.
Обстоятельства гибели бойца пока не сообщаются.
В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 43 грузинских бойца.
На Кипре горел Российский центр науки и культуры
В столице Кипра Никосии горел Российский центр науки и культуры. Сейчас пожар потушен, жертв нет, сообщает ТАСС.
По словам руководительницы центра Алины Радченко, в него бросили «коктейли Молотова».
«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», – сказала она.
Огнём были охвачены несколько этажей. К тушению пожара привлекли пять пожарных машин и бронетранспортёр, сообщает РБК со ссылкой на местные экстренные службы. По информации пожарной службы, здание находилось на реконструкции.
- В октябре 2022 года у российского посольства в Молдове взорвали несколько петард и написали на его ограждении «Путин убийца». Москва тогда направила Кишинёву ноту протеста.
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