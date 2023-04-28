Азербайджанские «экоактивисты» заявили о прекращении акции в Лачинском коридоре

Азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, заявляют о временной приостановке своей акции в Лачинском коридоре. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Группа азербайджанцев, озвучивая экологические требования, 12 декабря 2022 года перекрыла Лачинский коридор, в результате чего непризнанный Нагорный Карабах уже 138 дней находится в блокаде.

Как сообщает азербайджанское агентство APA, сегодня специальный представитель президента Азербайджана пригласил «экоактивистов» на встречу в Шушу (армянское название — Шуши) и заявил, что «23 апреля возникла новая ситуация в связи с установкой подразделениями Государственной пограничной службы КПП на суверенной территории Азербайджана». По сообщению источника, чиновник попросил прекратить акцию.

Пока не ясно, будет ли открыта дорога после того, как азербайджанцы прекратят акцию, будут ли убраны установленные там заграждения, пишет Радио Азатутюн.

Напомним, что ранее Азербайджан установил в начале Лачинской дороги контрольно-пропускной пункт.