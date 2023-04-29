Очередная акция в поддержку детей с ахондроплазией проходит в Тбилиси

Очередная акция в поддержку детей с диагнозом ахондроплазия проходит сегодня в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель Грузии. Акция началась перед офисом администрации правительства Грузии, затем ее участники переместятся к зданию парламента, где прозвучат заявления, после чего они вновь вернутся к офису правительства.

Главное требование участников акции – завезти в Грузию лекарства для лечения детей, страдающих ахондроплазией.

«Каждый день, который мы проводим здесь, организован только родителями. Нами управляют наши дети, поэтому я призываю всех поддержать нас. Я не думаю, что вопрос будет решен сегодня одной акцией. Мы будем очень рады, если завтра вернемся домой к нашим детям, но прошло уже 12 дней, как мы спим на улице, на холоде, на ветру, мы соскучились по нашим детям. Наша единственная просьба – привезти в Грузию лекарство Возоридит.

Мы должны доказать им, что у них очень хорошие родители и очень хорошее государство. Поэтому я прошу всех поддержать нас. Нас много раз обмануло министерство здравоохранения, было много обещаний. Мы прекратим эту акцию и разойдемся по домам только тогда, когда премьер-министр подпишет указ, который мы вчера подали в канцелярию правительства, где будут указаны конкретные сроки, что лекарство поступит в Грузию к сентябрю 2023 года», - говорит Кети Бегиашвили, мать ребенка с диагнозом ахондроплазия.