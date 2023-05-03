Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении против Турции и Азербайджана – ред). Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры», – сказал он в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Как пишет агентство «Анадолу», Чавушоглу подтвердил, что решение Анкары – ответ на открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис» (акция возмездия организаторам Геноцида армян).

«Мы не приемлем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию. В случае продолжения подобных действий, последуют новые шаги», – сказал министр.

Ранее зарегистрированная в Армении компания Flyone Armenia сообщила, что не может использовать воздушное пространство Турции для осуществления транзитных рейсов. С прошлого года эта авиакомпания также выполняет рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, а турецкая авиакомпания Pegasus выполняет рейсы по направлению Стамбул-Ереван-Стамбул. Этим рейсам пока ничего не угрожает, пишет Радио Азатутюн.