Грузия занимает 77-е место в рейтинге свободы прессы

В мировом рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ» Грузия занимает 77-е место среди 180 стран.

Грузия улучшила место в индексе, поднявшись на 12 позиций. Однако нужно учитывать, что уровень свободы прессы в Грузии значительно ухудшился по итогам прошлогоднего рейтинга, когда страна переместилась с 60-го на 89-е место. В 2021 году в стране был зарегистрирован «беспрецедентный уровень физического насилия в отношении журналистов», говорилось в прошлогоднем отчете.

В новом докладе указано, что медиа-ландшафт в Грузии разнообразен, но в то же время «крайне политически поляризован».

«Манипуляции, разжигание ненависти и дезинформация широко распространены в средствах массовой информации, особенно на телевидении, являющемся основным источником информации», – отмечают эксперты.

В рейтинге указано, что в стране нередки словесные и физические нападения на журналистов, в том числе со стороны высокопоставленных государственных чиновников.

«Репортеров без границ» указывают на отсутствие прозрачности и прогресса в расследовании событий июля 2021 года, когда во время гомофобных контрдемонстраций пострадали 50 журналистов. В докладе говорится и о деле гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы.

Россия в рейтинге опустилась на 164 место. Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление Кремля на неподконтрольные СМИ после вторжения в Украину. При этом Украина, где действует военное положение, за год поднялась со 106 места на 79-е. Армения на 49-м месте, Азербайджан – на 151-м.

Последние места занимают КНДР, КНР и Вьетнам. Лидируют Норвегия, Ирландия и Дания.