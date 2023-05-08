Парламентарий Грузии: Мальта поддержит членство Грузии в ЕС

О гарантиях, которые грузинская парламентская делегация получила от спикера парламента Республики Мальта, заявил один из делегатов – председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Он находится в составе грузинской делегации во главе с председателем законодательного органа Грузии, которая проводит встречи с официальными лицами европейских стран, чтобы заручиться поддержкой для получения статуса кандидата ЕС.

Самхарадзе подчеркнул, что в ходе встречи со спикером мальтийского парламента Анджело Фарруджа, фактически, была получена гарантия того, что в конце года страна поддержит решение, которое отражает прогресс Грузии, пишет SOVA.

«Спикер отметил, что Мальта поддерживает вступление Грузии в Европейский союз, а Грузия является частью Европы. По его мнению, расширение должно быть ускорено, и Грузия должна стать важной частью этого. Фактически, мы получили гарантию, что в конце года Мальта поддержит решение, отражающее прогресс Грузии – будь то статус кандидата или начало переговоров. По его словам, крайне важно, чтобы Грузия была частью Европейского Союза в этой сложной геополитической ситуации, потому что мы разделяем европейские ценности и близки к европейским ценностям», - заявляет Самхарадзе.