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Политика

Чем Талих Хватыш запомнился в Абхазии?

Талих Хватыш

В Абхазии с энтузиазмом восприняли новость о том, что на парламентских выборах в Турции победил потомок абхазских махаджиров Талих Хватыш, прошедший школу парламентаризма в Абхазии. «Эхо Кавказа» узнавало, чем он запомнился абхазской общественности.

В Абхазии, как и во всем мире, нынче внимательно следят за политическими ристалищами в соседней 85-миллионной Турецкой Республике – одной из сильнейших держав региона, где 28 мая во втором туре президентских выборов сойдутся действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу. Дополнительный интерес к происходящему в Турции вызывает то, что в этой стране проживает самое большое число абхазов в мире – потомки махаджиров девятнадцатого века. Одновременно с первым туром президентских в Турции проходили и выборы в Великое национальное собрание – парламент, где представители абхазо-адыгской диаспоры страны стабильно имеют более десятка мандатов.

Сегодня член Общественной палаты Абхазии, депутат абхазского парламента прошлого, шестого созыва Астамур Логуа рассказал «Эху Кавказа», что по последним данным в турецкий парламент избрано 12 представителей абхазо-адыгской диаспоры. И продолжил:

«Из них – два абхаза. Это Элерт Эшба и Талих Хватыш. На представителей диаспоры мы можем рассчитывать, со многими лично знакомы, общались, когда они работали в прошлом созыве. Сейчас переизбраны. Я вчера этот вопрос в Общественной палате поднимал – готовим поздравительные письма в адрес представителей там нашего абхазо-адыгского сообщества и надеемся на сотрудничество в дальнейшем».

В прошлом среди депутатов турецкого парламента был Энгин Папба, который прославился в Абхазии после публикации фотоснимка, когда он, защищая избирательную урну, не дал сорвать проведение абхазских президентских выборов на избирательном участке в Турции. В новоизбранном парламенте его нет, но зато большой энтузиазм в абхазском сегменте соцсетей вызвал вчера пост в Facebook Астамура Логуа, в котором бывший председатель комитета по межпарламентским связям абхазского парламента сообщил об избрании в парламент Турции Талиха Хватыша. Дело в том, что в абхазском обществе его хорошо помнят как депутата абхазского парламента четвертого созыва, то есть в 2007-2012 годах, от Сухумского округа №1. Он, как и недавно ушедший из жизни Сонер Гогуа, представлял в Народном собрании Абхазии репатриантов и входил в комитет по связям с соотечественниками.

Нынче кандидатура Талиха Хватыша была представлена оппозиционной Республиканской народной партией в округе Дюздже на северо-западе Турции.

Доктор исторических наук, общественный деятель Гурам Гумба также был депутатом абхазского парламента четвертого созыва. Он поделился с «Эхом Кавказа» такими воспоминаниями о Талихе:

«Очень образованный, очень подготовленный, очень принципиальный человек во всем, что касалось его убеждений. И он либеральных убеждений.

Я помню, как он сидел на заседаниях в Сухуме и рядом с ним сидела переводчица с русского на абхазский, потому что даже владеющие абхазским депутаты часто предпочитали говорить на русском…

– Да, вряд ли найдешь в какой-либо стране человека, владеющего государственным языком этой страны (смеется), чтобы он держал переводчицу, чтобы ему переводили на государственный язык».

После принятия закона «О государственном языке» в парламенте все же была предпринята попытка перевести обсуждение вопросов повестки дня на абхазский язык, а для нескольких человек, не владеющих им, осуществлялся синхронный перевод на русский, через наушники. Но продержалась эта практика недолго, несколько лет.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось у Гурама Гумба, почему Талих Хватыш вернулся в Турцию:

«Почему вернулся? По той же причине, по которой многие репатрианты отталкиваются нашим обществом. Мы их не принимаем, вот в чем проблема. Он сюда переехал, вообще полностью хотел перебраться, но… Мы принимаем всех, кроме наших братьев по крови.

Ты помнишь гостиницу «Ясемин» он еще построил по улице Лакоба. Потом продал… Там посольство России какое-то время располагалось, пока они построили нынешнее свое здание.

– Да, пока не построили».

Гурам Гумба вспомнил еще такой эпизод времени их совместной работы в абхазском парламенте:

«Талих был инициатором поправки в законопроект о том, чтобы во всех школах, учебных заведениях Абхазии поднимали утром в понедельник во дворах абхазский флаг, а вечером в пятницу спускали. Никто даже не сомневался, что такой закон будет принят. Но можешь себе представить, что абхазский парламент не принял такой законопроект! Представитель президента обосновал это тем, что у нас нет столько денег, чтобы пошить флаги для всех школ Абхазии, нет финансовых возможностей. И половина депутатов проголосовала против, потому что против был представитель президента. У Талиха давление поднялось, он был в шоке. Да и другие были. Мы разве не в Абхазии живем, говорит, не в абхазском парламенте этот вопрос решаем, что на школу флаг пожалели пошить?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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