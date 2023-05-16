В Абхазии с энтузиазмом восприняли новость о том, что на парламентских выборах в Турции победил потомок абхазских махаджиров Талих Хватыш, прошедший школу парламентаризма в Абхазии. «Эхо Кавказа» узнавало, чем он запомнился абхазской общественности.

В Абхазии, как и во всем мире, нынче внимательно следят за политическими ристалищами в соседней 85-миллионной Турецкой Республике – одной из сильнейших держав региона, где 28 мая во втором туре президентских выборов сойдутся действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу. Дополнительный интерес к происходящему в Турции вызывает то, что в этой стране проживает самое большое число абхазов в мире – потомки махаджиров девятнадцатого века. Одновременно с первым туром президентских в Турции проходили и выборы в Великое национальное собрание – парламент, где представители абхазо-адыгской диаспоры страны стабильно имеют более десятка мандатов.

Сегодня член Общественной палаты Абхазии, депутат абхазского парламента прошлого, шестого созыва Астамур Логуа рассказал «Эху Кавказа», что по последним данным в турецкий парламент избрано 12 представителей абхазо-адыгской диаспоры. И продолжил:

«Из них – два абхаза. Это Элерт Эшба и Талих Хватыш. На представителей диаспоры мы можем рассчитывать, со многими лично знакомы, общались, когда они работали в прошлом созыве. Сейчас переизбраны. Я вчера этот вопрос в Общественной палате поднимал – готовим поздравительные письма в адрес представителей там нашего абхазо-адыгского сообщества и надеемся на сотрудничество в дальнейшем».

В прошлом среди депутатов турецкого парламента был Энгин Папба, который прославился в Абхазии после публикации фотоснимка, когда он, защищая избирательную урну, не дал сорвать проведение абхазских президентских выборов на избирательном участке в Турции. В новоизбранном парламенте его нет, но зато большой энтузиазм в абхазском сегменте соцсетей вызвал вчера пост в Facebook Астамура Логуа, в котором бывший председатель комитета по межпарламентским связям абхазского парламента сообщил об избрании в парламент Турции Талиха Хватыша. Дело в том, что в абхазском обществе его хорошо помнят как депутата абхазского парламента четвертого созыва, то есть в 2007-2012 годах, от Сухумского округа №1. Он, как и недавно ушедший из жизни Сонер Гогуа, представлял в Народном собрании Абхазии репатриантов и входил в комитет по связям с соотечественниками.

Нынче кандидатура Талиха Хватыша была представлена оппозиционной Республиканской народной партией в округе Дюздже на северо-западе Турции.

Доктор исторических наук, общественный деятель Гурам Гумба также был депутатом абхазского парламента четвертого созыва. Он поделился с «Эхом Кавказа» такими воспоминаниями о Талихе:

«Очень образованный, очень подготовленный, очень принципиальный человек во всем, что касалось его убеждений. И он либеральных убеждений.

– Я помню, как он сидел на заседаниях в Сухуме и рядом с ним сидела переводчица с русского на абхазский, потому что даже владеющие абхазским депутаты часто предпочитали говорить на русском…

– Да, вряд ли найдешь в какой-либо стране человека, владеющего государственным языком этой страны (смеется), чтобы он держал переводчицу, чтобы ему переводили на государственный язык».

После принятия закона «О государственном языке» в парламенте все же была предпринята попытка перевести обсуждение вопросов повестки дня на абхазский язык, а для нескольких человек, не владеющих им, осуществлялся синхронный перевод на русский, через наушники. Но продержалась эта практика недолго, несколько лет.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось у Гурама Гумба, почему Талих Хватыш вернулся в Турцию:

«Почему вернулся? По той же причине, по которой многие репатрианты отталкиваются нашим обществом. Мы их не принимаем, вот в чем проблема. Он сюда переехал, вообще полностью хотел перебраться, но… Мы принимаем всех, кроме наших братьев по крови.

– Ты помнишь гостиницу «Ясемин» он еще построил по улице Лакоба. Потом продал… Там посольство России какое-то время располагалось, пока они построили нынешнее свое здание.

– Да, пока не построили».

Гурам Гумба вспомнил еще такой эпизод времени их совместной работы в абхазском парламенте:

«Талих был инициатором поправки в законопроект о том, чтобы во всех школах, учебных заведениях Абхазии поднимали утром в понедельник во дворах абхазский флаг, а вечером в пятницу спускали. Никто даже не сомневался, что такой закон будет принят. Но можешь себе представить, что абхазский парламент не принял такой законопроект! Представитель президента обосновал это тем, что у нас нет столько денег, чтобы пошить флаги для всех школ Абхазии, нет финансовых возможностей. И половина депутатов проголосовала против, потому что против был представитель президента. У Талиха давление поднялось, он был в шоке. Да и другие были. Мы разве не в Абхазии живем, говорит, не в абхазском парламенте этот вопрос решаем, что на школу флаг пожалели пошить?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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