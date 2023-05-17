Депутаты Ника Мачутадзе, Нато и Ростом Чхеидзе вышли из фракции «Нацдвижение»

Зерновая сделка, которая предусматривает вывоз продовольствия из портов Украины, продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Эрдоган не уточнил, предусматривает ли продление соглашения по зерну, изменения, на которых ранее настаивала Россия. Москва, в частности, заявляла о необходимости вывоза российских удобрений.

Без продления срок действия зерновой сделки истекал бы в четверг, 18 мая.

Продление сделки подтвердил и МИД России. Его официальный представитель Мария Захарова заявила, что «таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам». Тем не менее, отметила она, «наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены».

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков поблагодарил Турцию и ООН за участие в переговорах. «Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны», - написал Кубраков в фейсбуке.

Украинский министр также отметил, что с середины апреля Россия ограничивала работу инициативы, а с мая, по его словам, фактически заблокировала вывоз продовольствия.

Эрдоган сделал заявление о продлении соглашения на фоне подготовки ко второму туру президентских выборов в Турции. Голосование назначено на 28 мая. В первом туре Эрдоган и его основной соперник - кандидат от оппозиции Кемаля Кылычдароглу - набрали меньше 50% голосов.

Нынешнее голосование на выборах президента называют самым напряженным для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.