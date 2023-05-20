Мария Захарова обвинила грузинскую оппозицию в негуманности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала грузинских политиков, выступивших против возобновления авиарейсов Москва-Тбилиси. В своем Telegram-канале она объяснила их поведение негуманностью.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах.

Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой.

Значит, ты никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери.

Значит, ты никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребенку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии.

Значит, ты никогда не помогал передавать лекарства онкологическим больным.

Значит, ты никогда не разговаривал с ребенком, который должен был успеть в хоспис к маме в Москве.

Поверьте, если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошел через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании.

Эта история – индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», - написала Мария Захарова.