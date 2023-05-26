Грузия отмечает День независимости под лозунгом «С любовью к свободе!»

Грузия сегодня, 26 мая отмечает свой главный государственный праздник – День независимости под лозунгом «С любовью к свободе!». Центр Тбилиси – красно-белый, в цветах национального флага Грузии.

В стране – выходной день. Масштабные праздничные мероприятия проходят во всех регионах Грузии, но главные запланированы в столице.

Ровно 105 лет назад, 26 мая 1918 года в демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи.

Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, в 1991 году Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.

Именно с 1991 года Грузия отмечает 26 мая в качестве Дня независимости — в этом году это происходит в 32-й раз.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, в этом году для украшения города использована только символика национального флага Грузии, в отличие от прошлого года, когда элементом украшений также был флаг Евросоюза. Власти объяснили это ежегодной сменой главного лозунга праздника. Но оппозиция обвиняет правительство в попытке изменить европейскому курсу и объявила шествия в течение дня под флагами ЕС и Грузии по проспекту Руставели.

Центр Тбилиси традиционно превратился в большое выставочное пространство. Проспект Руставели в этот день доступен только для пешеходов.

По всему проспекту в течение дня будут проходить народные гуляния, различные выставки и концерты.

Над центром города военные самолеты выстроятся в виде флага Грузии. День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики и праздничным салютом.

Параллельно с Тбилиси праздник будет отмечаться во всех регионах. Во все регионы в этот день из Тбилиси едут выступать театральные коллективы и музыкальные группы.