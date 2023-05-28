Шалва Папуашвили поздравил Азербайджан с Днем независимости

Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 105-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

По случаю праздника премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими представителями высшего руководства страны посетил Мемориальный комплекс Сардарапата, сообщает Радио Азатутюн.

В своем поздравительном обращении, обнародованном пресс-службой премьер-министра, Никол Пашинян назвал создание первого в истории армянского народа государства с республиканской системой управления, где власть принадлежит народу, «эпохальным событием».

Он отметил, что это произошло «в условиях распада империй, формирования новой империи и нового миропорядка, когда в сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе наш народ смог доказать свое право на жизнь».

«Однако Первая Республика просуществовала всего два с половиной года в том числе и потому, что, одержав победу в битве за существование, провозгласив государство, мы не успели сформулировать свое видение жизни в независимом государстве, не сумели сделать жизнь в первой республике комфортной и выгодной для себя.

Первой Республике так и не удалось позиционировать себя как средство безопасности, благополучия и счастья собственных граждан, поскольку, по сути, за все время своего существования у нее не было ни одного мирного дня. Голод, спасшиеся от геноцида эмигранты, внутренние распри, многовековое отсутствие институтов экономики, государственных институтов, культуры государственности, иностранное влияние, война стали причиной падения Первой Республики.

Это, однако, ничуть не умаляет роли Первой Республики. После более чем 540-летнего перерыва армянский народ обрел государство и впервые обрел Республику, и уроки этой Республики сегодня на нашем столе.

Сегодня я хочу выделить только один из этих многочисленных уроков: жизнь в Республике Армения должна быть комфортной и полезной для гражданина, благополучие и счастье должны быть сегодня, а не в каком-то отдаленном будущем, и время распутывания исторических узлов – сейчас, а не потом.

У Первой Республики не хватило времени: у нас оно еще есть. Первая Республика не смогла выстоять после войны 20-го года, мы стоим после войны 20-го года и строим Родину-государство, которое есть здесь и сейчас, и мы больше не будем искать новую Родину, потому что наша Родина - наше государство.

Это состояние является и целью, и средством. Является целью, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа; и является средством, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа. А эти интересы диктуют нам, чтобы были обеспечены безопасность, благополучие и счастье для нашего многострадального народа, а это возможно при условиях урегулированных отношений с соседями, только и только при условиях мира, чего не было у Первой Республики, и чего, к сожалению, до сих пор нет у Третьей Республики.

Именно поэтому мы приняли и последовательно претворяем в жизнь повестку мира, потому что все наши мученики пали ради счастья, а не страданий своего народа, и именно процветающая, живущая, развитая и безопасная Армения, Республика Армения, государство Армения должно принести вечный покой душам всех наших мучеников», - сказал в своем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.