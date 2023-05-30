Российский сенатор предложил усилить присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии

Глава оборонного комитета российского Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что Москва обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республике.

«Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвлённую сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Так, Центральноафриканская Республика (ЦАР), на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал миротворческий контингент России, через своего посла заявила о желании разместить на свой территории российскую военную базу.

«Россия олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективным образом разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в отдельных странах и целых регионах. И в Африке это уже аксиома», – добавил он.

Российский сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы до 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей.