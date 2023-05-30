POLITICO: страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне РФ в Украине

Авторитетное американское издание POLITICO публикует статью под названием «Страна-аспирант НАТО обвиняет НАТО в войне России в Украине» (NATO aspirant country blames NATO for Russia’s war on Ukraine), где пишет о выступлении премьер-министра Грузии на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает SOVA.

Издание пишет, что Ираклий Гарибашвили озвучивает заявления Кремля, объясняя причины начала войны в Украине. В статье говорится, что эти заявления главы грузинского правительства - еще один знак, что Тбилиси отдаляется от Запада.

«На Форуме глобальной безопасности GLOBSEC Ираклий Гарибашвили заявил, что «одной из главных причин конфликта» было расширение НАТО…желание Украины стать членом НАТО. В феврале 2022 года до того, как президент РФ отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, нарушение границ РФ со стороны западных армий было главной частью нарратива президента Владимира Путина», - пишет издание.

В статье сообщается, что после войны 2008 года в Грузии НАТО стала одним из ближайших партнеров Грузии. Вместе с этим отмечается, что 77% жителей страны поддержали вступление Грузии в Альянс.

POLITICO сообщает, что в заявлении НАТО, опубликованном после проведения референдума, сказано, что Грузия станет членом Альянса, хотя, по словам автора статьи, «после этого прогресс на пути вступления Грузии в НАТО приостановился».