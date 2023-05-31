Выступление Зурабишвили в Брюсселе – оппозиция «ожидала большего», власти «более страшного»

И в оппозиции, и в правящей партии в целом одобрили выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте, но с замечаниями.

Представители оппозиции заявили, что акценты были расставлены правильно, но надо показать все реальным делом, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы убедимся в искренности Саломе Зурабишвили только когда она воспользуется своим правом, и помилует Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии… когда помилует Нику Гварамия», – сказала депутат от «Единого еационального движения» Анна Цитлидзе.

То же самое сказал и бывший депутат от ЕНД Роман Гоциридзе. По его словам, были правильные посылы для высокой трибуны, но «осталось чувство неудовлетворенности». «Ожиданий было больше», – сказал Гоциридзе.

В правящей партии «Грузинская мечта» не скрывали, что опасаются повторения в Брюсселе разгромной речи Зурабишвили с критикой правительства, как на День независимости.

«Был смягченный тон», «относительно взвешенное выступление», сказал в итоге председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Одновременно он посоветовал Зурабишвили так же выступать и в Грузии.

«Неважно где она выступает… все идет за пределы страны. Современные технологии позволяют иностранным партнерам слышать ее выступления и в Грузии», – сказал Мдинарадзе.