МВД Грузии ограничивает свободу собраний и выражения мнений – омбудсмен

С утра в четверг поступают сообщения об обстрелах и боях в граничащей с Украиной Белгородской области.

Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлёвских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у города Шебекино, который в последние дни подвергается обстрелам. Днём в четверг Минобороны России заявило, что «сорвало попытку провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», а именно - отбило попытку вторжения с территории Украины в Россию. Утверждается, что в попытке участвовали "до двух мотопехотных рот, усиленных танками".

Украинские военные и власти это сообщение пока не комментировали. Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, ранее опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России. «Бойцы РДК снова ведут бои на территории РФ. Совсем скоро покажется окраина Шебекина», – сказал один из них. Где и когда снято видео – неясно.

РДК также заявил, что обстрелял из установок залпового огня «Град» здание МВД в Шебекине. Проверить это утверждение – как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий – оперативно невозможно.

В телеграм-канале «Шёпот Шебекино» появилось видео охваченного огнём пятиэтажного дома. Этот дом расположен прямо на центральной площади города рядом со зданием администрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что речь идёт о здании общежития. По словам губернатора, пострадал один человек. Пострадало и здание администрации. В городе нет света.

Ряд российских телеграм-каналов также утверждал, что под обстрел попал автобус с эвакуированными жителями. Гладков, однако, заявил, что автобус был пустым.

Гладков утверждает, что украинских военных на территории области сейчас нет, но продолжаются обстрелы, в которых российские власти обвиняют Украину. Бойцы РДК на видео утверждают, что обстрелы ведёт сама российская армия.

Гладков при этом косвенно подтверждает боестолкновения – по его словам, «на месте» находятся армия, пограничники, ФСБ и Росгвардия.

Белгородский оперштаб, сообщает ТАСС, также заявил, что «никакого прорыва ВСУ нет», однако в районе Шебекина «сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя».

По словам Гладкова, за ночь в городе восемь пострадавших, будет проведена частичная эвакуация населения – 200 человек поедут в Пензу, 600 – в Калугу и Ярославль. Ещё два человека, по его словам, пострадали в результате обстрела в селе Новопетровка.

Губернатор заявил, что доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на границе. Также, по его словам, для школьников Шебекинского района отменили выпускные экзамены.