Объявленный погибшим в Украине грузинский боец оказался живым

Воюющий в Украине грузинский боец, вынужденный переселенец из Абхазии Зураб Мушукия, о смерти которого сообщали его сослуживцы и СМИ, оказался жив.

Мушукия попал под массированный обстрел под Бахмутом. Его и еще одного бойца сослуживцы обнаружили живыми, когда вывозили с места боя тела погибших, передает телеканал «Мтавари».

Мушукия по видеосвязи лично связался с членами семьи и журналистами, сообщив, что он не пострадал.

В прошлом году Мушукия получил тяжелое ранение, но после выздоровления вновь вернулся на поле боя.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 40 грузинских бойцов.