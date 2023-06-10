Мдинарадзе назвал протест студентов последствием ЛГБТ-пропаганды

Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе говорит о связи студентов ТГУ, забросавших председателя «Грузинкой мечты» рублями и ЛГБТ-пропагандой.

Своими размышлениями на эту тему он решил поделиться с журналистами и начал с заявления о том, что «недавние исследования» доказывают, что «ЛГБТ-пропаганда – это что-то очень плохое», пишет SOVA.

«Сегодня это в тренде, ЛГБТ-пропаганда вошла в моду. Никто не нарушает и не ограничивает ничьих прав, но когда речь заходит о том, что кто-то пытается сделать трендом ЛГБТ-пропаганду, посмотрите последние исследования, к каким результатам это привело».

Мдинарадзе не уточняет, о каких исследованиях идет речь, но утверждает, что согласно статистике, 22% 20-летних молодых людей в США и 18-25-летних во Франции идентифицируют себя как представителей сексуальных меньшинств:

«В предыдущем поколении это число во Франции составляло максимум 10%. ЛГБТ-пропаганда – это что-то очень плохое, вот что показали результаты исследования. Мы должны противостоять этому открыто», - сказал Мдинарадзе.

На вопрос журналистов, в чем связь между сексуальной ориентацией и студенческим протестом, член «Грузинской мечты» ответил, что политические партии используют представителей сексуальных меньшинств как «политическое оружие», а сегодняшний протест - «часть этого плана».

По логике Мдинарадзе студенты, забросавшие Ираклия Кобахидзе рублями, «специально позиционируют себя визуально (как часть ЛГБТ-сообщества)», чтобы в случае физической конфронтации «представить себя угнетенными»: «Это какая-то грязная кампания, организованная ЛГБТ-пропагандистами, якобы антироссийская», - заключил политик.