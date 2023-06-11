Кобахидзе: Мы добросовестны в плане осуществления реформ

По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, 12 пунктов, установленных Еврокомиссией, будут выполнены до конца июня. Как сообщил Кобахидзе журналистам, он надеется, что в декабре будет принято справедливое политическое решение, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Мы активно работаем над выполнением плана из 12 пунктов. До конца июня будет завершено осуществление всех реформ, и страна будет полностью готова к получению статуса кандидата. Мы надеемся, что политическое решение, которое должен принять Европейский совет, будет справедливым. К сожалению, в прошлом году Европейским советом было принято разочаровывающее для нашего общества решение. Надеемся, что в декабре будет принято справедливое политическое решение», - сказал Кобахидзе.

Он пояснил, что партнеры проинформированы о шагах, предпринятых властью. Кроме того, Ираклий Кобахидзе отмечает, что проблематичен пункт поляризации.

«У нас твердые позиции по всем темам. Работа в связи с каждым пунктом завершается до конца июня. Конечно, поляризация - проблемный пункт, поляризация не может закончиться реформами, требуется сокращение радикализма в оппозиции. К сожалению, шаги в этом направлении не предпринимаются. Что касается тех пунктов, за которые мы ответственны, это реформы, избрание должностных лиц, все соответствующие пункты мы выполнили должным образом или выполним до конца июня. Естественно, мы постоянно делимся информацией о ходе реформ с нашими партнерами. Соответственно, мы добросовестны в плане осуществления реформ. Широкое информирование наших партнеров - это наша ответственность, и мы ее выполняем», - заявил Кобахидзе.