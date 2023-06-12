В Грузии продолжается акция протеста шахтеров

В городе Чиатура на западе Грузии продолжается акция протеста шахтеров. Как пишет Общественный вещатель, сегодня они собрались перед зданием мэрии муниципалитета.

Шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий и соблюдения норм охраны труда. Участники акции заявляют, что не намерены продолжать работу.

«Мы требуем повышения заработной платы, создания условий труда. У нас нет соответствующей техники. Как мы должны выполнять план, когда компания не привезла технику. Они должны прийти и посмотреть, как мы получаем сырье из шахты. Люди влезли в банковские долги, но нам сказали, что нам приостановят банковские выплаты. Люди обнищали. Нет столовой и прочего, нет даже медицинской страховки. Говорят, лечитесь, где хотите», — заявил один из участников акции Юза Мачарашвили.

В настоящее время на всех шахтах в Чиатуре приостановлена работа по добыче марганцевой руды.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, сегодня бастующие шахтеры провели шествие. Они говорят, что могут прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке.