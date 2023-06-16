Михаил Саакашвили планирует активно включиться в грузинскую политику

Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили, публикует заявление в соцсети Facebook:

«Последней каплей стал парад предателей в Верховном Совете Аджарии… Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно с включенностью в Украине. Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, но активно приближать ее своими инновационными и смелыми действиями.

С сегодняшнего дня я намерен участвовать во всех заседаниях суда, где смогу сделать это физически. Также, как всегда, призываю к объединению все национальные, антироссийские, европейские силы, в том числе, в первую очередь, основанную мной партию «Национальное движение», - пишет Саакашвили.

Как сообщает SOVA, накануне, 15 июня, глава правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе, во время представления доклада Верховному совету, назвал войну 2008 года «трусливо проигранной войной».