Илья Дарчиашвили: Грузия твердо продолжает поддерживать Украину

«Грузия твердо продолжает поддерживать Украину как в политико-дипломатическом, так и в гуманитарном направлении», - заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время своего выступления в парламенте страны в формате «министерского часа», пишет «ИнтерпрессНьюс».

По его словам, солидарность Грузии с Украиной неоднократно выражалась в рамках различных международных платформ, а количество заявлений, деклараций и решений Грузии в поддержку Украины в международных организациях превышает 500.

«Солидарность Грузии с Украиной выражается в твердых позициях в рамках международных платформ, в соавторстве, в соспонсорстве резолюций или в присоединении к заявлениям. Количество заявлений, деклараций и решений Грузии в поддержку Украины в международных организациях превышает 500», - заявил министр.

По его же словам, в рамках различных социальных и образовательных программ помощь получили более 20 тысяч украинцев, находящихся в Грузии. Кроме того, как отметил Дарчиашвили, в Грузии дополнительно осуществлено пять реабилитационных проектов для украинских детей, пострадавших от войны.