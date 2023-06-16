Дарчиашвили: Грузия готова вновь взять на себя роль посредника между Ереваном и Баку

«Тбилиси готов вновь взять на себя роль посредника между Ереваном и Баку», - заявил во время выступления сегодняшнего в парламенте министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

«В рамках инициативы «Мирное соседство» Грузия ранее предприняла шаги по инициированию конструктивного диалога между двумя соседними странами. Мы выражаем готовность продолжать нашу деятельность в этом направлении, - отметил Дарчиашвили, добавив: - Мы верим, что усилия Грузии по обеспечению мира и стабильности в регионе окажутся результативными, и мы готовы внести свой весомый вклад в это дело».

Радио Азатутюн напоминает, что после 44-дневной войны Грузия предприняла две попытки инициировать диалог между Ереваном и Баку. В 2021 году при посредничестве Тбилиси 15 армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, были освобождены в обмен на карты минных полей. В июле прошлого года при посредничестве грузинской стороны в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.