Георгий Вашадзе: На выборах мы будем сотрудничать со всеми прозападными силами

По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, на парламентских выборах 2024 года партия будет сотрудничать со всеми прозападными силами, кроме пророссийских.

По словам Вашадзе, для него «Грузинская мечта» ассоциируется с пророссийскими силами.

«Для нас красная линия – это пророссийские силы и, в частности, это вредоноснейшая пророссийская «Грузинская мечта». Соответственно, с остальными мы будем сотрудничать в той или иной степени», - заявил Вашадзе.

В беседе с журналистами Вашадзе сказал и по поводу 12 рекомендаций, определенных Евросоюзом для Грузии, и отметил, что только «Грузинская мечта» утверждает, что все рекомендации выполнены, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что 12 пунктов не выполнены, Шарль Мишель говорит, что 12 рекомендаций не выполнены, то же самое говорят Европарламент и Еврокомиссия. Единственно, кто говорит, что все хорошо, это пророссийская «Грузинская мечта». Хотим ли мы ЕС? Тогда, нужно осуществить те реформы, о которых говорит нам Евросоюз», - заявил Вашадзе.