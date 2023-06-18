Леван Хабеишвили анонсирует крупное объединение вокруг «Нацдвижения»

По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, в ближайшее время станет публично известно о создании крупного политического объединения вокруг «Национального движения», в чем, по его словам, большая роль будет принадлежать экс-президенту Михаилу Саакашвили. Как заверил Хабеишвили, Саакашвили сыграет большую роль в победе над Бидзиной Иванишвили, пишет Общественный вещатель.

«Кстати, я начал говорить об объединении две недели тому назад, и у некоторых произошла истерика. Я призываю их вместо истерики лучше подумать о неких объединениях, в том числе и вне «Национального движения». Мы никуда никого не приглашали, мы предложили придерживаться общей стратегии против Бидзины Иванишвили. Если кто-то не хочет этой общей стратегии, я думаю, что они не оппозиционеры. Общая стратегия, единство являются важными, также важно сотрудничество в вопросах, которые мы хотим достичь. Все остальное, кто и как сгруппируется вне «Национального движения» - это их дело, более того, нам важно, чтобы они усилились.

Что касается «Национального движения», то могу с уверенностью сказать, что в ближайшее время вы публично узнаете о союзах, больших объединениях, которые обязательно появятся вокруг «Национального движения», - сказал Хабеишвили.