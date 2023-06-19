Отбор на ЧЕ по футболу: Армения в домашнем матче обыграла Латвию

В третьем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года сборная Армении в Ереване одержала победу над сборной Латвией со счетом 2:1, сообщает Радио Азатутюн.

Счет в матче, который прошел в понедельник, открыли хозяева: на 35-й минуте отличился Наир Тикнизян. На 67-й минуте латыши сравняли счет, благодаря голу Робертса Савальниекса. Победный гол в составе сборной Армении в добавленное арбитром время забил Тигран Барсегян, который реализовал пенальти назначенный за игру рукой в штрафной площадке со стороны латвийского футболиста.

После трех игр в отборочном турнире в группе D Армения занимает второе место с 6 очками (две победы и одно поражение). В следующем матче подопечные украинского специалиста Александра Петракова 8 сентября в гостях сыграют со сборной Турции.