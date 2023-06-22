Грузия обыграла Португалию в тбилисском матче молодежного ЧЕ

Сборная Грузии с победы над Португалией со счетом 2:0 начала финальную стадию молодежного чемпионата Европы. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, «грузины приятно удивили 24 425 болельщиков, собравшихся на стадионе в Тбилиси».

Сборная Португалии доминировала во владении мячом на протяжении всей встречи, но Грузия смогла забить два гола – отличились Георгий Гагуа и Саба Сазонов. За 14 минут до конца матча красную карточку получил португалец Томаш Араужу.

Власти Грузии потратили более 40 млн долларов на обустройство спортивной инфраструктуры к молодежному чемпионату Европы. На стадионе «Динамо Арена» за матчем Грузия-Португалия наблюдали члены правительства страны, в том числе премьер Ираклий Гарибашвили.

Кроме Грузии, матчи чемпионата проходят в Румынии. Финальный поединок состоится на батумском стадионе Adjarabet Arena.

Напомним, что Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе объявили, что не смогут помочь сборной Грузии на молодежном чемпионате, финальный поединок которого состоится.