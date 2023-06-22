В Абхазии продолжаются поиски мальчика, упавшего в реку Гега

Шестые сутки в Абхазии продолжаются поиски мальчика из Беларуси. 4-летний Александр Вакулич, вместе с матерью находившийся на экскурсии, 17 июня упал в реку Гега. Мальчика унесло течением.

«Ежедневно осуществляется ротация сотрудников, принимающих участие в поисковых работах. В течение светового дня спасатели по несколько раз проходят маршрут вдоль русла реки», – рассказал агентству «Апсныпресс» первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Абхазия Тигран Делибалтян.

В поисках вместе со спасателями участвуют и сотрудники Рицинского реликтового национального парка.