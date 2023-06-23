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Москва призывает Баку полностью разблокировать Лачинский коридор

Здание МИД РФ

Спустя несколько часов после установки бетонного заграждения на мосту Хакари, на въезде в Лачинский коридор, официальная Москва призвала Баку полностью разблокировать Лачинский коридор, подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии. Призываем Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не уточнив, что имеется в виду, официальная Москва также выразила надежду на то, что Ереван «не будет устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах».

«Простой в их деятельности негативно сказывается на обстановке в регионе и ведет к эскалации «на земле», - говорится в сообщении.

«Отмечаем важность ритмичной работы по делимитации армяно-азербайджанской границы в рамках профильной комиссии. Готовы оказывать необходимое консультативное содействие. Повторяем наш призыв к обеим сторонам о важности неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне, сдержанности и понимания ответственности за обеспечение безопасности в районе Лачинского коридора. Российская сторона продолжит активные усилия по урегулированию ситуации в контактах с Баку и Ереваном», - заявила Захарова.

  • Спустя неделю после полной блокады непризнанного Нагорного Карабаха азербайджанская сторона накануне, 22 июня, на своей стороне моста Хакари, недалеко от КПП, установила бетонные заграждения, сообщает Радио Азатутюн.
  • Степанакерт квалифицирует этот шаг Баку как «провокацию и преступный акт», подчеркивая, что Азербайджан запрещает даже передвижение Красного Креста и миротворцев.

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