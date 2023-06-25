Минфин: Грузия полностью соблюдает международные санкции против РФ

Служба доходов Минфина Грузии распространяет заявление, в котором утверждает, что Грузия полностью соблюдает международные санкции Запада со дня их установления против РФ, а также осуществляет жесткий контроль над любого вида таможенной формальностью, пишет SOVA.

В заявлении сказано, что Минфин отреагировал на «очередную дезинформацию, распространенную телекомпанией «TV Pirveli» - программой «Суббота Нодара Меладзе», и еще раз категорически заявляет, что со дня установления международных санкций наша страна полностью соблюдает установленные правила и осуществляет жесткий мониторинг над любого рода таможенной формальностью».

Вместе с тем, отмечает ведомство, любая таможенная операция, которая осуществляется регистрированной в Грузии компанией, когда товар направляется в Россию или Беларусь (в том числе - экспорт и импорт), он подвергается особому таможенному контролю, проверяются все этапы и детали подобных операций. И в случае обнаружения продукта или компании в санкционном списке, Грузия не дается право осуществить операцию.

Служба доходов подчеркивает, что о процедурах контроля в связи с соблюдением санкций против РФ информированы все партнерские ведомства и международные организации.

«Дополнительной перепроверке подвергаются и случаи выдачи сертификата происхождения товара, чтобы территория Грузии не была использована в обход установленных санкций. Служба доходов Министерства финансов еще раз призывает всех воздержаться от распространения необоснованной и наносящей вред стране информации относительно контроля товаров в стране», - говорится в заявлении ведомства.