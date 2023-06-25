Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США и Канады

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в воскресенье сообщил о своем телефонном разговоре с главой Белого дома Джо Байденом.

«Позитивный и вдохновляющий разговор», - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По словам украинского лидера, он и президент США обсудили ход боевых действий и процессы, происходящие в России. «Мир должен оказывать давление на Россию, пока международный порядок не будет восстановлен», - подчеркнул Зеленский в своем сообщении.

Среди прочего он написал, что поблагодарил Джо Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за поставки систем противоракетной обороны «Пэтриот». Как отметил Зеленский, важно и дальше наращивать возможности Украины по защите ее неба. Также, по его словам, он и Байден обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество - с упором на оружие большой дальности - и согласовали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Встреча намечена на 11-12 июля.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отметив, в частности, что поделился с собеседником украинскими оценками «попытки переворота» в России и его влияния на ход боевых действий.

Днем ранее, комментируя попытку вооруженного мятежа в России, которую предприняли наемники ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным, Владимир Зеленский сказал, что эти события показали миру полное отсутствие контроля со стороны российских властей за происходящим в их же собственной стране. «Полный хаос, полное отсутствие какой-либо предсказуемости. И это происходит на территории России, которая по полной вооружена», - сказал Зеленский.