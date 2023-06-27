Абхазская Генпрокуратура отказалась передавать суду материалы по ЛЭП «Ачгуара»

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия отказала Сухумскому городскому суду в предоставлении материалов проверки по вопросу предполагаемых хищений при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара». Об этом сообщил телеграм-канал RESPUBLICA.

Напомним, что речь идет о расследовании возможного превышения сметной стоимости материалов и оборудования в ходе ремонта ЛЭП. Частное расследование, проведенное оппозиционными силами, выявило завышение расходов на десятки миллионов рублей.

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда ранее удовлетворила жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба. Лидер Абхазского народного движения требовал отменить решение Сухумского городского суда, отказавшегося принять его иск.

В ноябре 2022 года абхазский лидер Аслан Бжания поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте ЛЭП в течение 15 дней. Однако в Генпрокуратуре сообщили, что не могут провести проверку в короткие сроки. В мае текущего года Генпрокуратура направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных в отношении ремонта линии «Ачгуара».