В посольстве США в Грузии состоялся прием в честь Дня независимости

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Грузии состоялся прием в честь Дня независимости страны.

«В этом году я в последний раз буду вести мероприятие в честь Дня независимости в качестве посла США», - сообщила Келли Дегнан.

Дипломат поблагодарила народ Грузии за прочное партнерство: «Для меня было большой честью служить послом в этой замечательной стране. Грузия навсегда останется в моем сердце. 4 июля – день, когда отцы-основатели Америки провозгласили независимость. Этот день отмечается американцами и многими свободолюбивыми людьми во всем мире как напоминание о том, что свободу стоит защищать. 4 июля – это также день, когда мы отмечаем замечательную, постоянно развивающуюся демократическую систему, которую американцы стремились улучшить на протяжении 247 лет. Это система, основана на уважении верховенства закона и независимых институтов, построенная на компромиссе и консенсусе.

Многие страны, включая Грузию, разделяют убеждение Америки в том, что демократическая система, основанная на равных правах и верховенстве закона – лучший путь для обеспечения стабильности и защиты наших свобод. Мы должны защищать демократию от автократических стран, таких как Россия, которые стремятся ослабить демократию из-за своих империалистических амбиций… Те, кто сомневается в демократическом выборе американцев и грузин я бы посоветовала вспомнить историю. Вспомните, что делала Россия, чтобы искоренить грузинский язык, вашу религию, культуру и независимость. Вспомните депортации и принудительный труд. Грузинский народ, с которым я имела честь встретиться, не разделяет таких ценностей», - сказала Келли Дегнан.

На мероприятии, посвященном Дню независимости США выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Мы знаем, понимаем и ценим то, что США были нашим другом на протяжении более 30 лет после обретения независимости (Грузией). Были моменты, мягко говоря, сложные, но США всегда были на нашей стороне. Сейчас мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в вас, и я уверена, что вы поддержите нас в этот важнейший момент в нашей истории. Вы нам нужны, для перехода к следующему этапу европейской интеграции, который близок. Нам есть над чем работать, и нам вместе с нашими европейскими партнерами нужна и ваша поддержка в этот политический момент», - заявила президент Грузии.

Со словом выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«США неустанно защищали права и основные свободы, поддерживали развитие, прогресс и содействовали верховенству закона на протяжении всей истории. Грузины – гордый и свободолюбивый народ, разделяющий ценности и принципы демократии, которые лежат в основе нашей крепкой дружбы. В это время, полное вызовов, наше партнерство и единство играют первостепенную роль в поддержании мира и стабильности не только в нашем регионе, но в глобальных масштабах. Грузия твердо стоит на стороне США и наших уважаемых международных партнеров, поскольку мы коллективно поддерживаем основополагающие нормы и ценности… Я хочу выразить признательность правительству США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - сказал Гарибашвили.