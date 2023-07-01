Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 3 июля

Директор Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе ознакомила представителей СМИ с правилами и процедурами, которые будут действовать на экзаменах 2023 года.

Как отметила Горгодзе, в этом году по всей Грузии откроется 24 экзаменационных центра, которые уже полностью готовы к приему абитуриентов, пишет Общественный вещатель.

«Центры будут работать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. В этом году впервые экзаменационный центр открывается и в Амбролаури», - сообщила Горгодзе.

Для участия в единых национальных экзаменах 2023 года, конкурсе на получение студенческих грантов, общем экзамене на степень магистра и экзамене на старшего специального учителя в общей сложности зарегистрировались более 75 000 претендентов, в том числе более 45 000 абитуриентов.