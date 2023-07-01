Оппозиция в Грузии предложила снизить пенсионный возраст для мужчин до 60 лет

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили выступил с инициативой уравнять пенсионный возраст для мужчин с женским, снизив его на пять лет.
В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни у мужчин намного ниже.
Хабеишвили заявил журналистам, что снизить пенсионный возраст для мужчин просят на встречах жители различных регионов Грузии. «Мы выходим с этой инициативой и говорим: пенсионный возраст нужно снизить и сделать для всех 60 лет. А минимальная пенсия должна начинаться с 400 лари», – сказал Хабеишвили, добавив, что средства на повышение пенсий и снижение пенсионного возраста есть в бюджете.
Хабеишвили также сказал, что средняя продолжительность жизни в Грузии снизилась и составляет 72 года, что на десять лет меньше, чем в ряде европейских стран. Он не уточнил, на какую статистику он опирается – его данные немного отличаются от официальных, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также Хабеишвили сообщил, что «Единое национальное движение» работает над предложениями для решения проблемы так называемых «пенсионных кредитов». С этой проблемой сталкиваются многие пенсионеры – из-за нехватки денег они берут пенсию на несколько месяцев вперед, и попадают в замкнутый круг. Взятая сумма оформляется как кредит под проценты, и она потом вычитается из пенсии.
- По данным Национальной службы статистики Грузии на начало 2023 года, средняя продолжительность жизни в стране – 73,7 лет, на 2,3 пункта больше, чем в 2021 году. Средняя продолжительность жизни у мужчин, по официальным данным, – 69,4 года, у женщин – 78,1.
- По состоянию на 1 января 2023 года доля населения 65 лет и старше составляла 15,6%.
- Пенсионер в Грузии – каждый 4-5 житель страны. В январе в Грузии было 808 тысяч пенсионеров при населении 3 миллиона 688 тысяч человек.
- Женщин среди пенсионеров намного больше, чем мужчин: 71% на 29%. Такой большой разрыв связан с тем, что женщины выходят на пенсию на пять лет раньше мужчин, и более высокой средней продолжительностью жизни у женщин.
- Так называемые «пенсионные кредиты» в Грузии выдает Liberty Bank. В конце прошлого года банк сообщал, что кредиты под пенсии взяли 360 тысяч пенсионеров в Грузии из около 800 тысяч. Пенсионные кредиты выдают под 26%.
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