Оппозиция в Грузии предложила снизить пенсионный возраст для мужчин до 60 лет

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили выступил с инициативой уравнять пенсионный возраст для мужчин с женским, снизив его на пять лет.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни у мужчин намного ниже.

Хабеишвили заявил журналистам, что снизить пенсионный возраст для мужчин просят на встречах жители различных регионов Грузии. «Мы выходим с этой инициативой и говорим: пенсионный возраст нужно снизить и сделать для всех 60 лет. А минимальная пенсия должна начинаться с 400 лари», – сказал Хабеишвили, добавив, что средства на повышение пенсий и снижение пенсионного возраста есть в бюджете.

Хабеишвили также сказал, что средняя продолжительность жизни в Грузии снизилась и составляет 72 года, что на десять лет меньше, чем в ряде европейских стран. Он не уточнил, на какую статистику он опирается – его данные немного отличаются от официальных, пишет агентство «Новости-Грузия».

Также Хабеишвили сообщил, что «Единое национальное движение» работает над предложениями для решения проблемы так называемых «пенсионных кредитов». С этой проблемой сталкиваются многие пенсионеры – из-за нехватки денег они берут пенсию на несколько месяцев вперед, и попадают в замкнутый круг. Взятая сумма оформляется как кредит под проценты, и она потом вычитается из пенсии.