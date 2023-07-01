Бжания в разговоре с Путиным поддержал действия руководства РФ в ходе событий 24 июня

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания состоялся по инициативе абхазской стороны.

«Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как добавили в пресс-службе, обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии, пишет «Интерфакс».

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

24 июня президент Абхазии Аслан Бжания и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев выразили поддержку действиям Путина по его пресечению. Как сообщалось, Бжания, в частности, призвал «всех граждан Абхазии, в том числе находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях».