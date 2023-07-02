В столице Грузии состоялось открытие Tbilisi Pride

В грузинской столице состоялось открытие Tbilisi Pride. Неделя прайда включает три мероприятия. О деталях сообщает Общественный вещатель Грузии.

Представитель ООН Ник Бересфорд поблагодарил МВД Грузии за обеспечение безопасности участников проходящей в Тбилиси недели прайда.

«Мы, Организация Объединенных Наций, находимся здесь сегодня, потому что мы защищаем права человека. Права человека предназначены для всех, и мы не можем выбирать и защищать их выборочно. Каждый имеет право быть тем, кто он есть. Каждый имеет право любить того, кого хочет, и каждый имеет право выражать себя так, как он хочет», - заявил представитель ООН в Грузии.

На мероприятии присутствуют представители ЛГБТК-сообщества, их сторонники, международные и местные партнеры и представители дипкорпуса, аккредитованного в Грузии. Специальным гостем вечера станет комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Tbilisi Pride 8 июля завершит фестиваль.