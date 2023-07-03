В Грузии назвали время возобновления железнодорожного сообщения

Железнодорожное движение по основным направлениям, прерванное в Грузии из-за оползня, возобновится в понедельник – с 17:00 по тбилисскому времени.

В «Грузинской железной дороге» заявили, что железнодорожное полотно в Харагаульском муниципалитете полностью расчищено после оползня, восстановлена контактная сеть.

Сегодня же стало известно, что в селе Марелиси найдено тело 72-летнего мужчины, попавшего под оползень 1 июля.

Ранее из-за оползней в Грузии несколько раз прерывалось автомобильное сообщение через Рикотский перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию.