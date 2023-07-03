Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в «Избирательный кодекс». Изменения касаются процедуры избрания председателя и членов ЦИК Грузии.

За преодоление вето президента проголосовали 78 депутатов, против – 14.

Согласно действующему закону, кандидатуры на избрание в ЦИК парламенту представляет президент Грузии после того, как объявит конкурс и создаст комиссию, которой и поручено выбрать кандидатов. «Грузинская мечта» хочет отстранить президента от этого процесса и передать право назначать кандидатов и утверждать их парламенту Грузии — точнее председателю законодательного органа.

Утверждать кандидатов депутаты будут простым большинством, что означает принятие решения одной — в данном случае — правящей партией, пишет SOVA.