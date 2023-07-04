Вопрос Абхазии и ЮО должны решить новые власти Грузии – Арахамия

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия дал интервью грузинскому оппозиционному каналу «Мтавари». Он, в частности, заявил, что международное сообщество должно подключиться к спасению Михаила Саакашвили.

Арахамия надеется, что в 2024 году на парламентских выборах в Грузии победу одержит оппозиция.

«Я думаю, что грузины должны принять мудрое решение на предстоящих выборах. Обязательно должна смениться власть, и это в корне изменит ситуацию», – сказал он.

Новое правительство, по мнению Арахамия, должно восстановить территориальную целостность Грузии.

«Очевидно, что война закончится успешно (для Украины). У России не будет другого выбора. Она продолжит ту же политику в отношении Абхазии и Южной Осетии. Мы знаем, что эти территории принадлежат Грузии. Этот вопрос необходимо решить. Это должно сделать новое правительство Грузии», – отметил Арахамия (перевод его слов публикует «Мтавари»).

Он также считает, что пребывание во власти «Грузинской мечты» создаст проблемы на пути к евроинтеграции Грузии.