Ватикан просит Тбилиси вернуть приходу в Грузии католические храмы. Обращение на имя премьера Ираклия Гарибашвили написано от лица госсекретаря государства на территории Рима Пьетро Паролин.

Эти шесть храмов, которые занимает православная церковь, расположены в городах Гори, Кутаиси, Батуми и трех селах региона Самцхе-Джавахети - Уде, Ивлита и Бузмарети. В письме говорится, что Тбилиси объяснял свой подход к вопросу тем, что якобы православному приходу не хватало «культовых сооружений», передает SOVA.

«В последние десятилетия, после того как построили сотни православных храмов по всей стране (в том числе и с помощью государства), этой проблемы уже не существует», - пишут из Ватикана.

Паролин напоминает «о ряде дружественных действий, совершенных Католической церковью в отношении Грузии» - о том, что несколько церквей в разных странах мира пошли навстречу грузинской православной пастве, выделив места для молитвы.

Ватикан заявляет, что Тбилиси может сделать «ответный шаг» и возвратить грузинским католикам, к примеру, церковь Непорочного Зачатия в Кутаиси, где проживает «многочисленная и исторически значимая римско-католическая община в Грузии».

Патриархия Грузии на этот счет пока заявлений не делала. Документ из Ватикана датируется январем 2023 года. Обнародован был только 4 июля.