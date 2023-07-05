Ассоциация молодых юристов Грузии: события 5-6 июля не расследованы должным образом

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) распространяет заявление, в котором отмечает, что события 5-6 июля 2021 года не расследованы должным образом.

Два года назад пророссийские, гомофобные группы на проспекте Руставели в Тбилиси устроили физическую расправу над журналистами, напали на несовершеннолетних, разбили телеоборудование, демонтировали протестные палатки, установленные перед парламентом, штурмовали офисы движения НПО «Сирцхвилиа» и Tbilisi Pride.

АМЮГ заявляет, что власти 5 июля 2021 года должны были надлежащим образом защитить журналистов, чтобы они могли в те дни осуществлять свою профессиональную деятельность.

«За последние два года Тбилисский городской суд вынес обвинительные приговоры по делу оператора Лексо Лашкарава, журналистов Миранды Багатурия, Вахтанга Карели, Ильи Твалиашвили, Рати Цверава и Деи Мамисеишвили.

По эпизоду с Лексо Лашкарава и Мирандой Багатурия, согласно вердикту суда первой инстанции, приговор всем шестерым подсудимым полностью вынесен по факту преследования и насилия, участия в насилии в составе организованной группы и причинения вреда здоровью. Каждый из подсудимых был приговорен к 5 годам лишения свободы.

В то время как в эпизоде с другими лицами оправдательные приговоры в отношении подсудимых были вынесены в части воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и преследования. В этом случае подсудимые были оправданы в части участия в насилии в составе организованной группы. В отношении этих лиц суд применил наказание, близкое к минимальному.

Позже Апелляционный суд Тбилиси изменил приговор суда первой инстанции по эпизоду Миранды Багатурия и Лексо Лашкарава и оправдал подсудимых по фактам участия в организованном групповом насилии. В настоящее время эти дела рассматриваются в Верховном суде.

Очевидно, что несмотря на наказание конкретных нарушителей, руководящий процессуальный орган уголовного дела не обладает надлежащей волей, чтобы наказать организатора, руководителя насилия или лиц, публично осуществляющих насильственные действия», — говорится в заявлении АМЮГ.

Отмечается, что расследование ведется в том числе и в отношении организаторов насилия, однако до сих пор конкретным лицам не выдвинули обвинения и «расследование не является всеобъемлющим, объективным и должным образом эффективным».

Как пишет SOVA, 4 ноября 2022 года АМЮГ направила жалобу в Европейский суд по правам человека от имени представителей медиаорганизаций (журналистов, операторов, фотографов), пострадавших от нападений насильственных групп 5 июля 2021 года. Заявители оспаривают нарушение статей 3 (запрет на пытки), 10 (свобода выражения мнений), 13 (право на эффективные средства правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции.

«Следует отметить, что Комитет министров Совета Европы, а также Европарламент призвали государственные органы эффективно расследовать события 5-6 июля. Резолюция от 09 июня 2022 года гласит, что безнаказанность лиц, совершивших подобные действия, недопустима ни при каких обстоятельствах, поскольку это нарушает как национальное законодательство Грузии, так и международные обязательства государства», – говорится в заявлении.