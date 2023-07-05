Саакашвили: Минюст Украины запросил начало процедуры моей экстрадиции 4 месяца назад

«Для них говорить ложь - как дышать. Вчера они сказали, что, оказывается, Украина не запрашивала моей передачи», - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он отмечает, что Министерство юстиции Украины запросило начало процедуры его экстрадиции еще 4 месяца назад, и соответствующий документ в свое время внес консул Украины, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Что касается медицинской миссии ЕС, то допустить незамедлительно эту миссию требуют Еврокомиссия, моя семья и правительства нескольких ведущих стран на высшем уровне, и то, что их до сих пор не впустили, является прямым результатом саботажа олигарха и его рабов», - пишет Саакашвили.

3 июля Украина предложила послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Об этом в Twitter написал президент Владимир Зеленский.