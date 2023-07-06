Служба госбезопасности объяснила причины отказов во въезде в Грузию

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила отказ по въезде в страну «сотням граждан иностранных государств».

Этой теме посвящена часть отчета СГБ, который начинает обсуждать парламент.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», названы причины отказов:

в связи с нарушением законодательства Грузии об оккупации (посещение самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии);

на основании информации-предупреждений от стран-партнеров;

оперативная информация о планировании провокационных действий;

оперативная информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.

Что имеется в виду под «провокационными действиями» и «опасными установками», не расшифровывается. Предположительно, именно под это попадают российские оппозиционные активисты и журналисты, которым все чаще отказывают во въезде в Грузию с формулировкой «иные причины». Один из самых громких отказов во въезде в Грузию за последнее время – писателю-сатирику Виктору Шендеровичу.

СГБ также сообщает, что в прошлом году были выявлены несколько граждан иностранных государств, которые пытались получить «определенную категорию информации» и делали подозрительные фото и видео различных объектов, в том числе стратегических и режимных. Их деятельность на территории Грузии была ограничена.